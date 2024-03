Se lanza Prieto contra AMLO y Sheinbaum

Ciudad de México.- Ya fuera de la fracción de Morena, la diputada Susana Prieto reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador los muertos en urgencias del IMSS y a Claudia Sheinbaum que su campaña no ponga como prioridad la salud de los trabajadores.

La ahora legisladora independiente presentó una reserva en una reforma a las leyes de IMSS e ISSSTE, sobre incorporar tecnologías de la información en los servicios que prestan, con la que exigió a López Obrador que le regrese la dignidad a los trabajadores, tratándose de la atención a su salud y trámites burocráticos.

"Respetuosamente, desde esta tribuna quiero decirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que a los trabajadores y trabajadoras de este país se les regrese la dignidad tratándose de salud, porque invierten toda su fuerza de trabajo, toda la vida.

"Sabemos que hay un problema de salud muy grave, que el presidente ha prometido resolver. No tenemos equipos hospitalarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni en el ISSSTE", expuso.

Dijo que no hay equipos para hacer estudios de ultrasonido, no funcionan los elevadores, no hay medicamentos, no hay camas, atienden a los pacientes de manera humillante en los pasillos, sentados en las salas de espera.

"Muchos de ellos son atendidos ahí, si tienen suerte, porque si no la tienen, ahí, en una sala de emergencia, les llega la muerte, sin ser atendidos por un solo médico, sin un solo médico del Seguro Social, aún estando presentes", reclamó en la tribuna, luego de dejar Morena.

Aunque se define como obradorista, insistió en que López Obrador cumpla con su palabra de tratar con dignidad a los trabajadores.

Abogada laboral, Prieto Terrazas recordó que a los trabajadores afiliados al IMSS no les dan incapacidad por un día de enfermedad, lo que genera un descuento en su salario por faltar uno a tres días.

Además, dijo, hay médicos que no quieren reconocer riesgos de trabajo, por lo que la incapacidad por enfermedad les cubre solo el 60 por ciento de su salario.

Indicó que ha escuchado a Claudia Sheinbaum, de que quiere ser reconocida como la presidenta de la educación.

"Se lo aplaudo. Todos queremos también educación, pero tenemos que llamar a la reflexión de esta manera. Si no tenemos salud, y no tenemos vida, ¿Cómo vamos a tener educación?

"Atendamos en el orden de prioridad las necesidades que tiene el pueblo de México, y no desviemos el rumbo, porque por algo nos otorgaron la confianza de terminar con los gobiernos neoliberales", dijo en su intervención.

Advirtió que si en el Gobierno salen "con la misma", los trabajadores también volverán con los mismos.

La legisladora Prieto, que renunció a Morena, porque se congeló la reforma para reducir la jornada laboral, de 48 a 40 horas a la semana, afirmó que seguirá insistiendo en ella y que busca convencer al PAN.

El vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa, aclaró que su partido no impidió la discusión de la reforma, que están dispuestos a debatirla, sino que fue el presidente López Obrador quien la detuvo.

La también vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, pidió que los legisladores se centraran en el tema y no se mencionaran asuntos que tenían otro interés, sin responder a lo dicho por Prieto.