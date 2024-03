Que se serene y concilie, pide Máynez a AMLO

Ciudad de México.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que se serene tras la protesta de normalistas en Palacio Nacional.

Tras su visita al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el abanderado del movimiento naranja retomó la frase que el tabasqueño enunció en contra de Vicente Fox, al calor de la discusión por las pensiones de expresidentes en 2018.

"No me gusta que minimice el presidente, no solamente a los normalistas de Ayotzinapa, que tenga esta conducta siempre de, incluso de soberbia, con quienes disienten de él, con quienes se manifiestan, con quienes lo critican. Aún si el presidente tiene el 70 u 80 (por ciento) de aprobación, que respete a quienes se manifiestan, disienten, que vuelva a ser el presidente o el López Obrador que le exigía eso mismo a Fox: que se serene", expuso.

"Que ayude a conciliar los ánimos en el país, que no contribuya. A nadie le conviene un esquema de polarización, ojalá que con este incidente vea que no nos conviene lo que está haciendo la oposición al tildarlo de narco con hashtags y luego él con esta actitud, esta polarización no le sirve al país, el país necesita una ruta de conciliación de poder dialogar con respeto, sin etiquetas, sin estos adjetivos burdos, y creo que hay que hacer un llamado a la sensatez en medio de esta crispación y de este clima creciente de polarización".

Asimismo, consideró importante que se logre la verdad y la justicia para el caso Ayotzinapa. Desde MC, dijo, en el Poder Legislativo se han emitido iniciativas al respecto, que no han prosperado.

Mencionó específicamente la propuesta emitida en la 63 legislatura de crear una Comisión de la Verdad independiente, autónoma, bajo los estándares y parámetros internacionales.

"No se realizó y lamentablemente hoy estamos ahí, sin verdad, sin justicia. Lamento muchísimo cómo se ha dado ese tema, ojalá que el presidente reconsidere y recapacite.

"Cada vez se va haciendo más complejo conforme al paso del tiempo, pero de todos modos se tiene que hacer porque hay que aliviar los dolores que causan ese tipo de heridas en la memoria pública de México y tiene que haber una Comisión de la Verdad y además se tiene que reconciliar la autoridad mexicana, el Estado Mexicano, con todas las conclusiones que se presentó por el grupo de expertos independientes y que fueron desestimadas, lamentablemente".

Critica daños al ambiente por Tren Maya

Durante su discurso ante alumnos del ITAM en la Ciudad de México se pronunció por un México con desarrollo, pero aclaró que la prosperidad no es extractivista, pues ésta requiere una visión de compromiso con los derechos de la naturaleza y el medio ambiente, por lo que criticó al Tren Maya.

"Ayer circuló un video en redes sociales de uno de los cenotes que están siendo afectados por la obra del Tren Maya. Eso no es desarrollo, eso no es hacerle justicia al sur, destruirlos. Ayer estuve en Tabasco y lo dije: destruir la naturaleza, el ecocidio es el Tren Maya. Se pudo haber hecho eléctrico, en rutas y en trazos que no tuvieran afectaciones de esa naturaleza. Se pudo haber hecho una obra realmente orgullo nacional, orgullo internacional, y se está cometiendo un ecocidio por negligente", opinó.

"La prosperidad quiere decir que asumamos esta oportunidad que tiene México, porque sí la tiene. Sí estamos enfrentando una gran oportunidad con el nearshoring, con la relocalización, pero que lo haga con criterios de equidad, de sustentabilidad, de igualdad en el acceso a las oportunidades. Que se puede lograr".

En el mismo sentido, el candidato señaló que México podría atraer inversiones del extranjero y de alta calidad, pero consideró que esto no debe ser con modelos con "salarios de hambre", jornadas extenuantes y con explotación laboral a través de maquiladoras, como dijo, ocurrió en los años 90.

"Se puede hacer con empleos de alta tecnología, de alta calidad, pero con una visión que promueve el desarrollo", sostuvo.

El honor de competir con dos mujeres

En la ronda de preguntas y respuestas, una estudiante del ITAM le cuestionó sobre lo que implicaba que él sea el único hombre en la contienda presidencial y le externó que las mujeres deben ganar puestos de poder por una deuda histórica, lo que le ganó aplausos entre los presentes.

Al respecto, Álvarez Máynez, quien ha pedido ser mencionado por su segundo apellido para reivindicar a su madre, respondió que si bien no puede modificar su "condición de género", respetará a quien decida votar en el sentido planteado por la estudiante, pero también mencionó sus acciones a favor de las mujeres.

"Yo lo que pienso es que lo que importa no es lo que somos, sino lo que representamos y las agendas que defendemos. Celebro que este tema tenga protagonismo en esta elección presidencial y yo me siento profundamente orgulloso de que mis hijos vayan a recordar a su padre compitiendo con dos mujeres por la Presidencia de la República", externó.

Mencionó que cuando fue diputado local de Zacatecas (2010-2013) impulsó acciones en lo que consideró es un estado conservador, como que se tipificara el feminicidio, la despenalización del aborto por diversas causales en el Código Penal y que se despenalizara el adulterio. Además, resaltó que sus posturas respecto al género son más firmes que las de sus contrincantes electorales.

"Me parece que la agenda que hemos construido nosotros en materia de género, con muchas mujeres de Movimiento Ciudadano es muy superior y el compromiso es mucho más claro. Yo me pronuncio con más claridad sobre estos temas que las candidatas, y lo voy a seguir haciendo porque es una agenda en la que creo y de la que estoy convencido que es necesario. No creo que haya un político en el país, perdón la presunción, que haya invitado a más mujeres a ser candidatas a lo largo y ancho (del país)", sostuvo.

Reconoció el que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez estén en esta contienda, al afirmar que seguramente batallaron más que cualquier hombre para ser las candidatas de sus fuerzas políticas aliadas, que las apoyan en sus aspiraciones presidenciales.

Los estudiantes del ITAM también le externaron sus preocupaciones por la inseguridad en el país, y él se pronunció por la formación de policías en vez del camino punitivo con una "carcelota" como propuso la candidata del Frente.