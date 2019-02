No vamos a militarizar el País: Marina

Ciudad de México— El Secretario de Marina, José Rafael Ojeda, aclaró a los senadores que la Guardia Nacional no representa la militarización del País, sino la salida para resolver la violencia.

"La Guardia Nacional no significa para nada la militarización de la estructura del Estado, eso que quede claro, no significa la militarización", dijo en comparecencia ante la Comisión de Puntos Constitucionales.

"En realidad es la oportunidad para que finalmente las Fuerzas Armadas dejemos gradualmente de realizar las tareas de seguridad y regresemos a nuestras funciones de defensa y seguridad nacional".

El funcionario federal afirmó que desde hace tiempo, el Gobierno ha usado a los militares para atender la seguridad en regiones violentas, sin embargo, nunca se planteó una temporalidad, por lo que la legislación de la Guardia definirá los tiempos y los espacios de las Fuerzas Armadas, además de delimitar el uso de la fuerza.

Recordó que sus elementos serán soldados y personal civil, pero capacitados con disciplina militar.