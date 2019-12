No tenemos prisa, dice Seade sobre T-MEC

Ciudad de México— El representante mexicano en la renegociación del TLCAN, Jesús Seade, aseveró que ya no importa cuándo se ratifique el T-MEC, una vez destrabado el proceso en el Congreso de Estados Unidos.

"No tenemos prisa. Teníamos interés de que saliera el acuerdo entre los demócratas y los republicanos. Eso era lo que nos preocupaba, eso ya se superó", expresó el subsecretario para América del Norte.

"Si se ratifica mañana o en dos meses, ya no importa", añadió.

El funcionario indicó que México intentará ratificar las adendas, firmadas hoy en Palacio Nacional por representantes de los tres países, lo más pronto posible.

"Puede ser que salga en el curso de esta semana", refirió.

Además, afirmó estar seguro de que en Estados Unidos también se logrará la ratificación antes del 20 de diciembre.

"En Canadá un poco más tiempo, pero ahí tiene el respaldo de todos", dijo.

"Si (el) procedimiento se tarda, no importa", agregó.

En conferencia de prensa, el Secretario de a Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseveró que el T-MEC ya no puede sufrir más cambios.

"Al suscribirse, en el caso de Estados Unidos, la mayoría de los representantes ya fijó su posición", expuso.

"Nosotros mandaremos las adendas al Senado. Ya no puedes tener procesos de cambio, esos ya se terminaron".