No son buenos modos, no hay respeto: reclama AMLO a CNTE

San Cristobal de las Casas.- Luego de que por la mañana no pudo encabezar su conferencia mañanera en Tuxtla Gutiérrez debido a protestas de la CNTE, el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó los "modos" del magisterio disidente.

Afirmó, como lo dijo en el evento previo, que quiso quedarse en su camioneta y no entrar al cuartel militar bloqueado a manera de protesta.

López Obrador aseveró que los integrantes de la CNTE que se manifestaron tienen otros propósitos, sin señalar cuáles.

"Ahora en la mañana que los maestros ahí nos detuvieron pude haberles dicho: 'oigan, sí nos vemos el lunes en la Ciudad de México, allá les espero', y pasar, pero no, quise quedarme porque no son buenos modos y no hay respeto", se quejó.

"Y además siempre los hemos atendido y ellos tienen otros propósitos, entonces quise pues protestar, también para no perder la costumbre porque yo vengo de la protesta".

Dijo que las dos horas que permaneció en su camionera "no es nada", ya que dos veces caminó de Tabasco a la Ciudad de México para luchar por la justicia y por la democracia.

"Y viví en el Zócalo yo creo que como dos meses, siempre luchando, pero siempre de manera pacífica, nunca provocando, siempre cuidando a la gente", presumió.

"Porque un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás".

Recalcó que muchos dirigentes, incluidos los de la actualidad, no saben encabezar protestas y dormir con la gente.

"Son como los de FRENA, que fueron al Zócalo y se quedaban a dormir muy pocos y los líderes de iban a dormir a los hoteles, dirigentes 'nylon'", criticó.

"Por eso tenemos que seguir adelante, tenemos suficiente autoridad moral, autoridad política para llevar a cabo la transformación que requiere el País y vamos avanzando".

'Ya me podría ir'

A meses de la mitad de su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya podría irse.

No obstante, advirtió, va quedarse si así lo decide la gente en la consulta de revocación de mandato del próximo año para evitar que se dé marcha atrás a lo conseguido.

"Todavía nos falta la mitad del Gobierno, ya me podría yo ir, pero viene la revocación de mandato a principios de abril, a ver qué dice la gente", señaló.

"Y si la gente dice que yo continúe, pues vamos a consolidar bien la transformación para que no puedan dar marcha atrás a lo que ya se ha conseguido con la participación de todos".

Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en este Municipio, López Obrador aseveró que es "bastante" lo realizado durante su Administración.

Reiteró que tiene la conciencia tranquila porque ya va ser muy difícil que los conservadores reviertan, por ejemplo, las pensiones a adultos mayores y demás apoyos sociales.

"Voy a informar el miércoles próximo, y la verdad es bastante lo realizado, voy hasta a decir ahí lo que escribí en el prólogo de mi nuevo libro, que ya hasta podría irme del gobierno", recalcó.

"Con mi consciencia muy tranquila porque, saben, ya sería muy difícil para los conservadores, a estas alturas, dar marcha atrás a los que hemos conseguido".

López Obrador insistió en que los "conservadores" no sólo votaron en contra de elevar los programas sociales a rango constitucional, sino que buscaron quitarle la mayoría en el Congreso para tratar de dar marcha a tras a esas conquistas sociales.

"Pero yo me pongo a pensar cómo le van a hacer, ¿cómo le van a hacer para cancelar la Guardia Nacional?, ¿Cómo le van a hacer para que continúe la corrupción, para que continúen los lujos en el Gobierno?", cuestionó.

"¿Cómo le van a hacer para que vuelva a ser legal la corrupción como lo era antes?, ya va ser muy difícil, ¿cómo le van a hacer para volverle a dar dinero a los medios de información para que le quemen incienso y se dediquen a aplaudir y a callar como antes? Ya es difícil".