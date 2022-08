'No hay persecución contra Alito', dice López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista persecusión política en contra de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, a quien la Fiscalía de Campeche pidió desaforar por enriquecimiento ilícito.

"Ese es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, que es una entidad independiente, soberana, que tiene facultades para investigar y proceder, nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política".

"A mí me pueden acusar de muchas cosas, pero nunca van a poder decir que soy incongruente, nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales, les voy a poner un ejemplo porque hay que estar repitiendo".

Este martes, el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, pidió a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia contra el dirigente nacional del PRI y también legislador federal, Alejandro Moreno, por enriquecimiento ilícito, delito que alcanza una pena de 25 años de prisión.

Sales explicó que promovió el recurso tras las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción del Estado a las propiedades del dirigente tricolor, en especial a un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Lomas del Castillo, y donde el 4 de julio pasado se realizó un cateo.

Aseguró que se investiga la desproporción entre los ingresos devengados durante el tiempo en que Moreno fue gobernador de Campeche, de 2015 a 2019, y lo que declaró patrimonialmente y las propiedades ya valuadas.

Sales precisó que la carpeta de investigación no contiene como evidencia o prueba los diversos audios que la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, ha dado a conocer sobre Moreno, sino que se sólo se realizó una indagatoria por las propiedades.

Asimismo, negó que haya alguna motivación personal o política contra Moreno, en referencia a que ambos compitieron al interior del PRI por la gubernatura de Campeche en 2015.

En respuesta, Alejandro Moreno señaló que de Morena sólo espera venganza y no justicia.

"Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México", afirmó en un video subido a redes.