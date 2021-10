'No caeremos en extremismos; Telmex no se expropia'

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no caerá en extremismos ni nacionalizará la compañía de telecomunicaciones de Carlos Slim, cuando su gobierno tome la decisión de renovar o cancelar la concesión a Telmex, en 2023.

Aunque subrayó que no se ha tomado una decisión, el mandatario aclaró que su gobierno no tiene interés en retirar concesiones, pero sí en buscar beneficios para la población en ese sector, como bajas tarifas y expansión del Internet.

"No va a ser difícil (tomar la decisión) si se trata, en efecto, de revisar la concesión, si se vence el plazo y se puede retirar o refrendar, es decir, que continúe, eso lo vamos a analizar en su momento, pero no hay interés en retirar concesiones. Lo que sí vamos a buscar es que se mantenga un compromiso social", externó.

"De una vez les digo: vamos a hacer lo que más le convenga a la nación, no vamos a caer en extremismos. A lo mejor en el periodismo se puede el extremismo, dar bandazos, y se tocan los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, en la lucha nuestra no, nosotros lo que queremos es que las cosas mejoren en beneficio de nuestro país, y hacerlo de manera pacífica, y no imponer nada, convencer, persuadir".

En marzo de 2023, el gobierno deberá tomar la decisión de renovar o cancelar la concesión telefónica otorgada a Slim en 1990 por el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, que tiene vigencia hasta 2026, pero con límite para refrendarla o cancelarla dentro de dos años.

"Si se garantiza que se va a prestar el servicio, que es una empresa mexicana, que eso también importa y hay también algo que puedan aportar, por ejemplo, en el caso de la conectividad para el Internet, claro que refrendamos la concesión", adelantó.

En la conferencia mañanera, el mandatario afirmó que manejar esa empresa "no son tamalitos de chipilín".

"Imagínense si en el 23 se expropia, no, no se expropia, no se renueva la concesión, la vamos a manejar nosotros, no son tamalitos de chipilín", comentó.

Sin embargo, criticó que se diga que la llamada 4T se va a poner a prueba con la concesión a dicha empresa.

"Nos va tocar resolver eso y no tengo ningún problema de conciencia, es, a ver, ya está, qué hacemos, ¿revocamos la concesión? Se los dejamos de tarea a la gente: ¿revocamos y el Estado se hace cargo? o, que eso es lo que yo pienso, ¿se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población?, cuestionó.

"Ya sea en tarifas, ya sea que se amplíe la red para que tengamos Internet todos, o llegar a un acuerdo, eso es lo que va estar en cuestión. Imagínense si yo en el 2023 decido: se expropia, o no se expropia, se renueva la concesión, la vamos a manejar nosotros la empresa, pues no son tamalitos de chipilín, o sea, y que me van a medir si somos neoliberales o no por eso, no me preocupa, yo tengo mi conciencia tranquila, yo sé lo que le conviene al país".