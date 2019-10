'No acepto que mi familia haga gestiones'

Ciudad de México— Cuestionado sobre si su hermano Pío interviene para que alcaldes se sumen a Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó el memorándum que envió el 13 de junio pasado, en el que afirma que no acepta que integrantes de su familia hagan gestiones.

"En consecuencia, les reitero: no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus 'recomendados'", establece el documento.

El mandatario federal respondió en su conferencia sobre lo publicado este jueves por Reforma de que el activismo de Pío López Obrador permitió la adhesión de 21 alcaldes chiapanecos al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador rechazó la información, en el sentido de que esos ediles podrán evitar las auditorías a sus finanzas, tras haberse sumado al partido que fundó.

"No debe de haber influyentismo, amiguismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Lo que se me hace una exageración, y ojalá se verifique, es asegurar que no habrá auditorías a quienes participen en Morena, como que pinta para calumnia", consideró.

El jefe del Ejecutivo criticó a los conservadores por "inventar cosas" e insistió en que ningún familiar o amigo suyo puede cometer actos ilícitos o, de lo contrario, serán juzgados.

"Esta mal que familiares y amigos tomen esas decisiones. Hay que ver si es cierto. Los conservadores y sus voceros y medios andan inventando cosas, vuelan mucho. Hay que serenarlos y actuar con objetividad y profesionalismo", agregó López Obrador.

"Ningún familiar, nadie vinculado a mi familia, amigo, puede cometer en nombre mío ningún acto ilícito, además no deben hacerlo y caerían en la esfera del derecho penal y serian juzgados".