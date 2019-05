Niega López Obrador haya diferencias con la CNTE

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no tener diferencias con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), porque, dijo, es una organización democrática y no demandará nada injusto.

Cuestionado en su conferencia mañanera sobre la reunión que sostuvo ayer con dirigentes de la CNTE, López Obrador aseguró que prevaleció el diálogo.

"Fue muy buena reunión porque se puso por delante el compromiso de dialogar y de llegar a acuerdos", aseguró.

"Me presentaron un documento, hice el compromiso de que lo voy a responder puntualmente, les voy a responder por escrito".

Al preguntarle sobre el contenido del documento, el Mandatario dijo que consultará a la Coordinadora si puede darlo a conocer.

"Si ellos no les entregaron el documento, no lo voy a hacer yo", afirmó.

A la pregunta de si en el encuentro hubo diferencias, el Mandatario lo rechazó.

"Fue muy buena reunión y las puertas de este Palacio están abiertas para la CNTE, para el SNTE y otras organizaciones, tenemos que ponernos de acuerdo", insistió.

"No hay diferencias con la CNTE, porque es una organización democrática y no va a pedir nada que sea injusto, porque sería caer en una contradicción, no puede uno decir que pertenece a una organización democrática y esté uno enarbolando banderas injustas o solicitando algo que es irracional o que no beneficia a la educación".

Respecto a las demandas que hace la Coordinadora, el tabasqueño dijo que el documento que recibió no es propiamente un pliego petitorio porque son muchos temas los que no se incluyen, pero dará respuesta puntual.

López Obrador dijo que el próximo lunes, 27 de mayo, a las 17:00 horas se volverá a reunir con la Coordinadora.