Morenistas son perversos y cínicos, dice senador priista

Ciudad de México.- En medio del malestar que han provocado las iniciativas para confiscar los ahorros de los trabajadores, acotar el amparo y empujar la liberación de presos con una Ley de Amnistía, el senador priista Mario Zamora condenó la "perversidad" con que Morena pretende introducir esos cambios.

"Si algo hemos aprendido es lo perverso y los cínicos que es la gente de Morena. Qué curioso: mandan tres iniciativas, una a diputados y dos a senadores, que ya de por sí sola cada una tiene distintas consecuencias y lesivas", planteó en entrevista.

"Pero déjame hacer de abogado del diablo, y conociendo lo perversos que son: en diputados mandan lo de los Afores, estás hablando de una bolsa de 40 mil millones de pesos. ¿Cómo me robo 40 mil millones? Allá apruebo lo de las pensiones y me robo 40 mil millones. En el Senado meten la de amparo para que nadie se pueda amparar, salvo de manera individual. Como ya me robé esa lana, y nadie se puede defender, con eso protejo al que se robó los 40 mil millones".

Zamora hizo notar que si alguien alcanza a defenderse, está la iniciativa de amnistía del presidente de poderle otorgar el perdón a quien sea: a un asesino, a un violador, a un secuestrador, pero también el que se roba las pensiones.

"Cierran el círculo: vete por 40 mil millones, voy a evitar que alguien se pueda quejar, pero si alguien lo hiciera, te otorgo el perdón".