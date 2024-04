Urge PRI movilización sindical contra reforma a pensiones

Ciudad de México.- El PRI en la Cámara de Diputados llamó a los sindicatos a movilizarse contra la reforma a las pensiones, porque el Gobierno busca confiscar 40 mil millones de pesos de los ahorros para el retiro, solo porque se consideran cuentas inactivas.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, acusó que no hay forma de que el Gobierno a futuro pueda garantizar 16 mil pesos de pensión mínima y que el objetivo es desviar el dinero para otras cosas, porque el Gobierno va rumbo a la quiebra financiera.

"Le están apostando a que 40 mil millones de pesos no sean reclamados, y entonces con eso, pues hacer otras cosas, en un fondo que va a estar en el Banco de México, en un fideicomiso, no queda muy claro.

"¿Y cómo van a mantener el costo de ese dinero? Van a empezar a utilizarlo para las obras y entonces, el día que tú vayas (a reclamarlo), pues fíjate que no está", sostuvo el coordinador Moreira.

Insistió en que para el tricolor se trata de una expropiación de los bienes de los trabajadores, en este caso de su patrimonio que está en sus cuentas de Afores.

Opinó que es una medida que anticipa las ganas que tiene de Morena, de hacer ejercicios expropiatorios en todo el país.

"Yo hago un llamado a los sindicatos que defiendan a sus trabajadores, a las centrales obreras, incluso a las que están alineadas ahora con Morena, que protejan a esta gente, que a lo mejor está en Estados Unidos y que piensa que acá tiene un dinero.

"Se lo van a llevar a un fondo que va a terminar como el Tren Maya, que va a estar hundiéndose en los cenotes o como el aeropuerto sin vuelos, eso es lo que va a pasar", convocó Moreira en entrevista.

Dijo que es como tener un terreno y alguien se lo quiere quedar porque no es utilizado.

"Pues es lo que están haciendo, están agarrando esos dineros, no es para dignificar, yo creo que es para quitarle a la gente, o cuando menos andan saludando con sombrero ajeno", sostuvo el coordinador priista.

"Están quebrando, y van sobre la lana de los trabajadores, esa es la verdad.

"Morena es Hood Robin. Robin Hood les quitaba a los ricos para darle a los pobres. Hood Robin les quita a los pobres para darle a los ricos, esa es la verdad", señaló.

Aseguró que no hay manera de que haya suficiente dinero que pueda sostener pensiones de 16 mil millones de pesos con el Fondo que se pretende crear.

"¿Dónde dice en la iniciativa lo de los 16 mil pesos, para empezar? ¿Dónde dice, en el articulado, dónde dice? En ninguna parte.

"México está por quebrar, eso dicen los precriterios económicos de Hacienda, está por quebrar.

"Entonces ahorita andan viendo de dónde juntan lana", insistió.

Afirmó que andan viendo de qué cartera sacan dinero, pero el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no se presenta en la Cámara para explicar su propuesta.

En lugar de eso, el secretario de Hacienda anda gastando miles de millones de pesos, como si fuera una "tarjeta oro" de crédito, acusó

Reconoció que no se puede evitar que Morena apruebe la reforma con su mayoría en el Congreso, por lo que cuando entre en vigor, el bloque opositor de inmediato presentará la acción de inconstitucionalidad.

Dijo que es fundamental que los trabajadores estén enterados de que posiblemente tienen un dinero en una cuenta de ahorro para el retiro, por lo que deben saber cuánto tienen.

Agregó que la reforma se presentó hasta el fin de sexenio porque están desesperados por la falta de dinero para el próximo año y el nuevo gobierno.

"Eso me queda claro que no es electorera, no. Es para saquear a la gente, la gente se va a quedar sin su dinero.

¿Por qué hacen eso a estas alturas? Porque están desesperados, no tienen dinero", aseveró.