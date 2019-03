Morena es antirreeleccionista: Batres

Ciudad de México— En medio de la polémica aparejada a la revocación de mandato aprobada por la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, Martí Batres, aseguró que Morena es la principal fuerza antirreeleccionista.

"Los principales antirreeleccionistas somos nosotros", sostuvo para luego prometer que la Constitución no será reformada para empujar la reelección de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, el legislador morenista explicó que la figura de revocación de mandato no implica la reelección, sino todo lo contrario.

"La revocación de mandato existe en las democracias más avanzadas; la revocación de mandato es una forma de democracia participativa, es una forma de democracia avanzada. Ahora bien: reelección no va a haber.

"Hay un mandato maderista que dice 'sufragio efectivo, no reelección'. La no reelección la conquistamos hace mucho y el sufragio efectivo lo estamos conquistando en estos momentos, con esta transformación que está viviendo el País. Por ningún motivo se reformaría la Constitución para que haya reelección", recalcó.