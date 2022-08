Montarán 5 mil antenas en todo el país para red de internet

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se instalarán 5 mil antenas con el objetivo de llevar internet a todo el país con la empresa Altán Redes y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario federal anunció que Altán usará la infraestructura de CFE para ampliar su cobertura.

"Se va fortalecer esta red, que además es una red para todo el país, pero que no puede, así se concibió, dar servicio directo al consumidor, es una red para dar el servicio a intermediarios, a empresas que se dediquen a dar servicio de internet a particulares, esta red de Altán no llega a la llamada última milla, es una red que alumbra en lo general, actualmente al 70 por ciento de la población, hasta ahí llegó y pues no llega a los pueblos más apartados".

"Ahora se van a lograr las dos cosas, se va ampliar la red de Altán porque la CFE ya tiene una nueva filial que se llama Internet para Todos, y con esta filial y con toda la experiencia de la CFE de los trabajadores, se va ampliar la red de Altán, estamos calculando que vamos a llegar al 80 por ciento".

"Vamos a ampliar y vamos a invertir en la creación, el montaje, de 5 mil antenas en todo el país, para ampliar la cobertura de Altán, se va a llevar a cabo un acuerdo entre CFE y Altán para que Altán use esta infraestructura, lo mismo la fibra óptica de la CFE, esta empresa de la CFE va a dar el servicio a los consumidores, como hay 25 millones de beneficiarios de los programas del Bienestar todos ellos van a tener la posibilidad de contar con telefonía celular e internet, va a llegar el servicio a las 3 mil sucursales del Banco del Bienestar".

El tabasqueño anunció que este fin de semana se reunirá con los trabajadores electricistas para convocarlos a contribuir a este plan.

"Nos costó muchísimo trabajo llegar a esto, porque Altán cayó en quiebra, se tuvo que esperar tiempos de ley, respetar contratista, va a seguir siendo una empresa mixta, sin fines de lucro, vamos a sacar costos de operación, que dé el servicio, va ser algo excepcional que en todos los pueblos de México se pueda contar con internet", subrayó.

El pasado 10 de agosto, López Obrador reconoció que Altán Redes no funcionó, pese a que su Gobierno intentó rescatarla, por lo que ahora el plan es ampliar la red que dejó inconclusa Altán, e instalar la denominada "última milla".

En junio pasado, anunció el rescate financiero de Altán Redes, empresa encargada de la operación de la Red Compartida, con la que el Gobierno pretendía llevar el Internet hasta las comunidades más alejadas del país.