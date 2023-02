Monreal pide tregua en promoción de 'corcholatas'

Mazatlán, México.- Ricardo Monreal pidió una tregua en la promoción de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, para que tenga la oportunidad de posicionarse y alcanzarlos en las preferencias electorales.

En Mazatlán, Sinaloa, el coordinador de los senadores de Morena manifestó que apenas hace 15 días acabó el veto contra él, pero durante 18 meses las demás "corcholatas", pudieron promoverse y lograr adeptos.

PUBLICIDAD

"Debería ser una regla en el partido, que a partir de ahora haya una pausa y solo sean foros regionales en los estados, donde vayan los 4-5 y expongan a la militancia, a simpatizantes, los que quieran acudir", indicó en conferencia de prensa, antes del informe legislativo del senador Raúl Elenes.

Se quejó de que al llegar al Estado pudo advertir que prevalece la publicidad a favor de "los tres", en referencia a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.

Consideró que esa propaganda les ha dado ventaja para posicionarse ante la ciudadanía.

"Ya avanzaron bastante, ayer le dije a Rubén Rocha, me dio una vuelta, y vi espectaculares, bardas, lonas, y le dije a Rubén: '¡una sola a la entrada al puerto para mí!'", señaló sobre el recorrido con el gobernador por Mazatlán.

Monreal advirtió que alguien paga esa publicidad y el dinero procede de algún lado, y sea público o privado, es ilícito, pues el destino es ilegal por la promoción adelantada.

Desde la perspectiva de una cancha de futbol, explicó, inició horizontalmente.

"Estoy abajo en las encuestas porque no era mencionado, porque el partido mismo no me refería y parecía una exclusión ordenada en el partido.

"Durante 18 meses fue un caminar adverso, y así lo reconozco, pero tampoco se me mencionaba, soy como el hermano pródigo que regresa", manifestó en compañía del gobernador de Sinaloa.

Dijo que confía en la decisión del partido y en el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el piso se emparejará en los siete meses que faltan para que haya una definición.

"Confío en la vocación del Presidente y no me preocupa esto que está pasando", dijo, al responder a la pregunta si creía que el mandatario no intervendrá en el proceso.

En cuanto a las encuestas, también reiteró su postura de que estaba a favor de que hubiera una elección primaria, pero también reconoció que el método no está en los estatutos.

Señaló que está dispuesto a aceptar el método de la encuesta si el partido no la aplica, sino que se encarguen a empresas confiables el método y realización, para que sean tres ejercicios de ese tipo y dos más, llamadas "espejo".

Apoyó el planteamiento del canciller Marcelo Ebrard, de que en vez de varias preguntas, solo se haga una, como: "¿Quién quieres que sea presidente o presidenta de la República?".

Recordó que el petista Gerardo Fernández Noroña también ha planteado que se haga una sola pregunta, lo que va a acercando a los aspirantes a una definición.

Monreal resaltó que lo importante es que no sea el partido el que levante la encuesta, para que no sea juez y parte, y sean externos profesionales los que puedan garantizar confianza y certeza en el resultado.

Consideró que cinco encuestas no se equivocarán.

"Vamos a seguir en Morena, no estoy pensando en salir de Morena, voy a luchar dentro de Morena, porque soy fundador, he sido acompañante de Andrés Manuel López Obrador durante 25 años y vamos a mantener la unidad del movimiento", dijo.

Agregó que desayunó con el gobernador de Sinaloa y le externó que una de sus preocupaciones es la unidad.

"Hago eco de sus comentarios, sé que lo hace de buena fe y lo hace con responsabilidad de llamarnos a la unidad y en Sinaloa habrá cancha pareja", añadió.

Por su parte, el gobernador Rocha Moya también ofreció que no manifestará preferencia por ningún precandidato de Morena, para poder garantizar la unidad, pero que también lo hace por su Estado.

"No voy a decir con quién estoy, no por que no quiera decirlo, sino porque soy gobernador de Sinaloa y quedan remedos de la época priista y si digo uno, ¿cómo le puede ir a Sinaloa? No expongo a Sinaloa.

"Todavía hay esas cosas, 'no estuvo conmigo y hay subir el saldo', prefiero que todos, cualquiera que llegue se sienta atendido por nosotros en igualdad de circunstancias", sostuvo el Gobernador,

Relató que ha conversado con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Monreal y que a raíz de ello considera que el mandatario no la trae contra el senador, pero qué le recomienda que no se confronte.

Citó que el presidente le comentó que "su amigo" Monreal "tiene su agenda", al igual que otros, como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que todos lo han ayudado.

También dijo que López Obrador le aseguró que no intervendrá, porque si se manifiesta a favor de alguien y no queda en la encuesta, perderá autoridad moral.

El gobernador de Sinaloa dijo que, desde su opinión, el presidente sí debería intervenir en la definición de su sucesor, para evitar la división y garantizar la continuidad de su legado.