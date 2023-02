Discrepa AMLO de Monreal por preferir derecho sobre justicia

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tiene diferencias con Ricardo Monreal porque el senador está a favor del derecho más que de la justicia.

Durante la mañanera, el mandatario federal dijo sentir que Monreal, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, le hizo una réplica directa y pidió mostrar sus dichos en la pantalla de la conferencia.

PUBLICIDAD

"No sé si fue cierto o lo leí mal, pero Ricardo Monreal, con quien no tengo yo diferencias, sostuvo, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia, no podríamos pensar de la misma manera, sería muy aburrida la vida", indicó.

"Parece que dijo que él estaba, lo quiero expresar correctamente, a favor del derecho más que de la justicia, a ver si lo pueden buscar, porque yo sostengo lo opuesto, y lo sentí como una réplica, como una respuesta, y es bueno el tema, muy bueno, para compartirlo".

"Si hay que optar entre el derecho y la justicia, ¿por qué se opta, por qué se inclina? Porque a veces la vida pública, la política, es optar entre inconvenientes".

En la pantalla de la mañanera se mostraron los dichos de Monreal: "Me quedo con la ley y el estado de derecho" y "No me voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos. Yo prefiero la ley y eso no está en contra del Presidente de ninguna manera".

"Eso es, esa es una diferencia que tenemos, no politiquera eh, esta es de fondo, es de fondo, porque no solo es Ricardo el que piensa así, hay muchísimos, y los abogados casi todos y yo no coincido con eso".

López Obrador agregó que Monreal puede pensar más en el derecho que en la justicia porque es abogado.

"Además es un asunto que tiene que ver con la profesión de cada quien, el que es abogado creo yo que puede pensar más en el derecho, el que tiene otra formación, más vinculada a las ciencias sociales puede ser que se incline más por la justicia".