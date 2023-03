Me tocó defender al INE ante ataques: Lorenzo Córdova

Ciudad de México— A Lorenzo Córdova se le acusa de ejercer, en los últimos años, una presidencia del INE con beligerancia y protagonismo. Él argumenta que frente al ataque del presidente de la República y Morena contra el organismo electoral, únicamente dio la cara por la institución.

“Me tocó ser presidente del INE en un período en el que, por primera vez en la historia de la democracia mexicana, el órgano electoral fue objeto de un hostigamiento reiterado por parte del Gobierno, del poder, en consecuencia, me tocó defender a la institución”, justifica en entrevista.

Sin embargo, reconoce, si su gestión no concluyera el 3 de abril, quizá las circunstancias –de crispación y enfrentamiento con el poder– le impedirían ser el árbitro en la elección del 2024.

“Muy probablemente la defensa que, desde el INE, estamos haciendo de la democracia y descalificar una reforma electoral profundamente inconstitucional, me colocaría en una circunstancia en la que tal vez ya no podría arbitrar una elección en el futuro, pero eso ocurre justamente de cara a la salida”.

En ocho días, Córdova concluirá un ciclo de 11 años como consejero electoral, nueve de ellos como presidente del instituto. Asume aciertos, errores y escándalos.

¿El árbitro terminó por entrar al partido como jugador?, se le cuestiona.

“Es muy fácil decir ‘ay es que fuiste protagónico’. Hay quien dice que si no hubiéramos entrado en una lógica, no de confrontación, sino de explicación de cómo estos ataques al INE no sólo eran injustificados sino estaban sustentados en falacias y en mentiras, no le habría ido igual al INE.