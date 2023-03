Alistan impugnación contra consejeros ligados a la 4T

Ciudad de México— La imposición de consejeros electorales ligados al Gobierno y Morena tendrá como respuesta la impugnación de los nombramientos, adelantaron el diputado del PAN Jorge Triana y Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del Frente Cívico Nacional.

Previo a que se den a conocer este domingo las quintetas para elegir cuatro consejeros, manifestaron que no pueden llegar al INE los incondicionales del Gobierno y que buscarán la forma legal de impedirlo.

PUBLICIDAD

Indicaron que se prendieron las alertas luego que el viernes el Comité Técnico de Evaluación emitió la lista de los 20 candidatos finalistas para ocupar las cuatro vacantes del INE, por la inclusión de perfiles afines a Morena y al Gobierno.

La comisionada Maité Azuela identificó al menos seis nombres, que consideró no cumplirían con el principio de imparcialidad en el ejercicio del cargo, por lo que emitió un voto particular.

Los nombres son Bertha Alcalde, Guadalupe Álvarez Rascón, Guadalupe Taddei Zavala, Iulisca Zircey Bautista Arreola, Netzaí Sandoval y Víctor Humberto Mejía.

"Hay que repensar el proceso, reencausarlo, después de lo que vimos con el voto particular de Mayté Azuela.

"Nos reservamos el derecho a impugnar, porque los perfiles no cumplen con la idoneidad, estamos haciendo ese estudio, esperando las quintetas y valorando la decisión", mencionó Triana, vicecoordinador de los diputados del PAN.

Indicó que, desde la aplicación de exámenes a los candidatos y las altas calificaciones del Comité para los afines a la llamada "4T", el PAN alertó que se les daba ventajas frente a otros contendientes con experiencia en la materia electoral.

"Por lo menos hemos visto que hay 10 de cercanos a Gobierno o no cumplen con el nivel de expertiz requerido en temas electorales, o tampoco cumplen un perfil académico, por lo que estamos explorando impugnar cada uno de estos perfiles", dijo.

"Lo lamentable, lo alarmante, es la amenaza del Secretario de Gobernación de que habrá el método de la tómbola, de la insaculación, para tratar de imponer perfiles, que no tendrán una votación de dos terceras partes, por lo que terminarán ganando e imponiendo a los suyos".

El legislador del PAN destacó que la principal característica del Consejo General del INE es la imparcialidad, la neutralidad y el equilibrio con que se toman las decisiones, por lo que si se cuelan personas familiares de burócratas, personas que vienen de trabajar en el Gobierno o ahí siguen ahí, no pueden ser aceptadas.

"Tampoco queremos gente panista ni priista, no de partidos políticos, con la consigna de una sola visión, queremos gente objetiva", expuso.

Recordó que uno de los argumentos de la reforma constitucional que propuso el Ejecutivo fue que se acabarían con el reparto de cuotas y cuates de los partidos en el INE.

"Pero eso es lo que están haciendo, poniendo cuotas y cuates para incondicionales y fanáticos en el Consejo General. Aún es tiempo de que sean nombrados los otros candidatos que sí tienen la experiencia y el conocimiento", sostuvo.

Por otro lado, Guadalupe Acosta Naranjo también indicó que habrá otra batalla legal si imponen a consejeros electorales afines a la 4T.

"Están listos para poner cinco incondicionales en la quinteta para la presidencia del INE, para que, si no hay dos tercios, de votación, irse a la insaculación y salga alguna al servicio de Morena, y eso es lo que hay que tratar de evitar.

"Esperemos que entren en razón y acepten que el INE debe tener árbitros imparciales, y de no ser así, tendremos que recurrir nosotros mismos ante las autoridades competentes para reclamar se revoque un posible nombramiento que no cumpla con los requisitos constitucionales de idoneidad, de imparcialidad, de neutralidad, de conocimiento de la materia electoral, que es evidente que no lo tienen", advirtió Acosta Naranjo.

Aseguró que las organizaciones ciudadanas no van a aceptar que esté al frente del órgano electoral una persona incondicional de Morena.

"La alerta que emitió la comisionada Azuela es muy delicada, el afán de Morena por colonizar el órgano autónomo sólo refleja de nueva cuenta su vocación autoritaria, pero sobre todo, su temor a perder las elecciones del próximo año", aseguró.

Consideró que la única explicación seria a la obsesión de reformar al INE e imponer consejeros es porque saben que la disputa por la Presidencia de la República es real y quieren apoderarse del árbitro.