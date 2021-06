Más ataques contra candidatos, ahora en Veracruz

Tomada de Twitter

Ciudad de México— El domicilio de Roberto Pérez Campis, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a la Alcaldía de Tlapacoyan, Veracruz, fue atacado con disparos de arma de fuego durante la madrugada de este miércoles, confirmó el mismo político.

Pérez Campis explicó que posterior a las 00:10 horas abandonó su casa de campaña, donde analizaban su cierre de proselitismo, y al llegar a su domicilio en la Colonia José López Portillo encontró decenas de impactos de bala en su casa, principalmente en su recámara.

"Estábamos todos en casa de campaña, llegamos al domicilio, al abrir la segunda puerta me percato que tenía impactos de bala, se ven los impactos en el cristal, entré hacia la parte de la casa y todo son como ocho o nueve balazos, no sé cuántos haya contado", narró a medios locales.

"Pido seguridad en todo el Municipio, en todos los Estados ha habido muchos muertos, pido seguridad y que me respondan las autoridades, nada más llegaron los estatales a acordonar y no veo nada de investigación, quiero que tengamos tranquilidad, que vean todos los hechos, pero la verdad no tuvieron que haber hecho eso, fue hacia mi recámara, es donde yo descanso, ahí están los impactos".

El abanderado de RSP añadió que presentará una denuncia contra quien resulte responsable por el ataque en esta región centro de la entidad.

En esta misma entidad, el pasado lunes fue atacado a balazos el candidato del PAN a la Alcaldía de Yanga, Gerson Morales, quien se encuentra hospitalizado porque uno de los impactos le dio en el cráneo.

En ese mismo ataque, falleció Israel Castillo Cruz, hermano del presidente del Comité municipal, y otra persona quedó lesionada.

Grupo Reforma publicó este miércoles que líderes políticos y consejeros electorales urgieron al Gobierno federal, autoridades estatales y también municipales garantizar la seguridad en los comicios del próximo 6 de junio, ante una ola de violencia que ha marcado las campañas.