Dice AMLO que embajada de EU reparte 'máiz' con gorgojo

Héctor García / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Embajada de Estados Unidos en México de 'maicear' a organizaciones civiles que actúan contra su Gobierno.

El mandatario lanzó el señalamiento tras ser cuestionado sobre el riesgo de que se registre en el País un "golpe de Estado blando", como resultado de una campaña de ataques, impulsada por empresarios, órganos autónomos, élites universitarias y medios de comunicación nacionales e internacionales.

"Lerdo decía: la prensa se regula con la prensa y es lo mismo ahora, tenemos la dicha enorme de comunicarnos y la gente tiene más acceso a la información, como nunca, antes no se informaba, todo se callaba, eran muy pocos los medios que informaban, muy pocos, uno o dos", dijo.

"Pero era un periodismo totalmente sometido, subordinado, los intelectuales bien maiceados, todos. Esto que estamos viendo, que van a cobrar, los de la llamada sociedad civil, a la Embajada de Estados Unidos, o sea que la Embajada de Estados Unidos reparte 'máiz' con gorgojo", soltó.

López Obrador se refirió al tema luego de reprochar al Gobierno de Joe Biden que no haya respondido a la nota diplomática en la que pidió suspender el financiamiento norteamericano a organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Las acusaciones contra la embajada estadounidense se registraron a solo una semana de que el Mandatario reciba a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en México.

En conferencia, a pregunta expresa, descartó que el Gobierno a su cargo pueda utilizar el aparato de inteligencia para espira o vigilar las actividades de sus críticos.

"El equipo de inteligencia del Estado mexicano está destinado a otras cosas, ya no es como antes de que se utilizaba al Cisen o había aparatos del Estado para perseguir y espiar a opositores", aseveró.

El Jefe del Ejecutivo consideró que sus adversarios están llenos de rabia, pero confió en que el apoyo de los ciudadanos.

"En la mentalidad conservadora y reaccionaria eso no se alcanza entender, porque para ellos el pueblo no existe, la política es asunto de los políticos, de la clase política, de los intelectuales, de los periodistas, no del pueblo y por eso su enojo, su coraje, su rabia, de que no les funcionan sus estrategias", afirmó.

"Por más que tiren, por más que calumnien, por más que difamen, el pueblo sabe que son sus tiempos".

El político tabasqueño puso como ejemplo el caso de Bolivia, donde se registró un golpe de Estado y un ambiente de linchamiento que obligó a Evo Morales a salir del país.

Recordó que, tras la crisis, los indígenas bolivianos acudieron a las urnas y restablecieron el orden democrático.

"Miren lo que pasó en Bolivia, un golpe de Estado, se apoderan del Gobierno, hay un ambiente de linchamiento a los dirigentes del movimiento social, se tiene que salir al exilio Evo Morales y muchos otros dirigentes, piensan los oligarcas: ya, junto con los organismos internacionales, que es preferible olvidarlos, ni mencionarlos", señaló.

"Piensan: ya, vamos a legalizar a legitimar el golpe, vamos a hacer elecciones. Y el pueblo de Bolivia, los más humildes, los indígenas, callados, en un ambiente hostil, votan por ellos mismos, no votaron por la oligarquía, votaron por el pueblo". votan por ellos mismos, no votaron por la oligarquía, votaron por el pueblo".