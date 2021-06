Da Calderón positivo a Covid-19

Agencias

El ex presidente Felipe Calderón informó que dio positivo a covid-19, por lo que se mantendrá aislado y en reposo hasta que se recupere de la enfermedad, publicó Milenio.

A través de Twitter, el fundador de México Libre detalló que los síntomas de covid, los cuales tiene, son leves y se encuentra bien.

Felipe Calderón lamentó no poder acompañar a varios candidatos de la a coalición PAN, PRI y PRD en sus respectivos cierres de campaña.

"Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo", informó en Twitter.