Mario es como un junior: Muñoz Ledo

Ciudad de México— Porfirio Muñoz Ledo sostuvo que la elección por la dirigencia nacional de Morena es como una pelea entre los custodios de la izquierda y los "mirreyes" recién llegados a ese partido.

Pese a criticar la imposición de una encuesta como método de elección, se dijo confiado en vencer a quienes tienen una militancia reciente.

"Creo que aún dentro de este método (de la encuesta) creo que puedo y debo ganar. Yo no estoy porque me den ganas, no tengo edad para eso", dijo.

"Yo creo que soy un poco el custodio de la tradición política nuestra, los otros son recién llegados, juniors o mirreyes, les llaman. Nosotros somos la última guardia".

Durante una conversación virtual con militantes de Chiapas y Yucatán, se volvió a lanzar contra su competidor, el también diputado Mario Delgado, e insistió en que no se debe permitir que el dinero gane en Morena.

"Mario que es como un junior, ¿han visto sus desplegados?

"Si un caprichoso millonario te derroca con dinero, eso no se va a valer", manifestó.

El destape de Ebrard

Por otro lado, aseguró que el Canciller Marcelo Ebrard se 'destapó' ya desde hace varios años como aspirante a la Presidencia de la República.

Según el legislador, los planes del Secretario de Relaciones Exteriores eran quedarse con los restos del PRD y tomarlos como plataforma para 2024.

"¿A quién le están metiendo el gol? Pues a Andrés Manuel López Obrador, le quieren meter una dirigencia a modo, le quieren hacer el sexenio más corto, por qué, porque ya hay un candidato a la Presidencia que ya se destapó, ahí tengo sus declaraciones de hace años, nuestro compañero Marcelo Ebrard --yo no tengo nada contra él-- y él nunca fue de izquierda, viene de un partido de derecha que se llama Centro Democrático, pero en fin, es la parte ideológica", refirió.

"Él ya se lanzó públicamente, desde hace cinco años dijo: yo me quedaré con el PRD, con sus restos, a Morena nunca, a Morena nunca. ¿Y cuáles son tus planes? Quedarme con el partido, los restos del PRD, como ahora ha hecho el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Mancera, y finalmente me lanzaré a la Presidencia de la República".

El aspirante a la dirigencia insistió en que, de ganar Delgado, Ebrard se convertirá en un "semipresidente", lo que debilitará al tabasqueño.

"Si gana esta corriente, que son sus alfiles --lo digo políticamente, no tengo nada contra nadie--, habrá ya un semipresidente, no vicepresidente, es decir, ya será el candidato único para dentro de cuatro años", afirmó.

"El día en que hay un candidato a suceder, como los vicepresidentes, por eso en México se eliminaron, pues ya todo mundo se va del otro lado y nadie le hace caso al Presidente o casi nadie, porque además tienen relaciones con empresarios, colusiones con algunos gobernadores".

Muñoz Ledo consideró que su dirigencia no sólo permitiría a López Obrador concluir su sexenio con fuerza, sino sentar las bases para que la izquierda pueda quedarse hasta un siglo en el poder.

"He venido viendo toda esta conspiración y la quiero parar, quiero que termine el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con fuerza", dijo.

"Si el PRI tiene 90 años, si el PAN tiene 80 años, ¿por qué demonios la izquierda no puede durar 100 años?".

Contra el TEPJF

El ex presidente de la Cámara de Diputados también reventó contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que calificó como un bodrio, una monserga y una institución corrupta.

El diputado federal aseguró que imponer el método de elección fue casi como "incautar" a esa fuerza política.

"Ha incautado al partido, como si fuera asaltar un banco, ¿qué demonios tiene que hacer ese tribunal corrupto?, no tiene ninguna facultad para meterse en la vida del partido", reprochó.

"Nos marcan este procedimiento que es una tontería. ¿A dónde van y por qué lo hacen? Es un súper, mega corrupto, ese cuate que le llaman 'El Sapo', pero centavero, lo digo y que me conteste y le saco sus trapitos al sol (...) Nos están haciendo un atraco".

El legislador federal puso como ejemplo al Partido Acción Nacional (PAN), que ha decidido arreglar en privado sus problemas internos y no exponerse a los riesgos de la judicialización de los pleitos.

"Están judicializando la vida del partido muchos compañeros, por eso este tribunalito electoral, que es una monserga, se mete con nosotros", condenó.