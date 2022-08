Maricela, de sobrevivir a feminicidio a encarcelada

Ciudad de México- Defenderse de un ataque a machetazos de parte de su esposo le costó a Maricela López Bautista, una mujer indígena de San Juan Chamula, Chiapas, ser enviada a prisión.

Luego de casi tres años de estar encarcelada por matar a su cónyuge en defensa propia, este 18 de agosto salió en libertad luego que activistas lucharon porque su caso fuera visto con perspectiva de género.

El 22 de noviembre de 2019, con un embarazo de seis meses, Maricela, quien sufría de violencia, fue atacada por su esposo con un machete ante sus dos pequeños hijos.

Ante la amenaza, la mujer tsotsil de los Altos de Chiapas se defendió con un leño, propinándole un golpe a su pareja que le causó la muerte.

De acuerdo con denuncias de organizaciones, Maricela fue detenida sin orden de aprehensión y sin un intérprete, ya que es monolingüe.

Internada en el Centro de Reinserción Social número 5, en San Cristóbal de las Casas, a la mujer no le admitieron pruebas porque en su momento no pudo comunicarse con la defensora pública, ya que no hablaba tsotsil.

Un juez emitió una condena de 25 años de prisión por homicidio calificado, lo que provocó que el colectivo Cereza tomara su caso ante lo que consideró una sentencia misógina y con desigualdad socio jurídica.

"Maricela lo que hizo ese día fue defender su vida, defender la vida del bebé que llevaba en el vientre", dijo Marcela Fernández, abogada e integrantes del colectivo Cerezo, en una protesta afuera del Poder Judicial el pasado 15 de agosto.

"Porque ella estaba embarazada de seis meses y la vida de sus otros dos chiquitos menores de edad que estaban dentro de la casa en la que el occiso la encerró y empezó a afilar su machete para asesinarlos a ella, al bebé que llevaba en el vientre y a los otros dos pequeños".

Maricela fue liberada tras un fallo a su favor ordenado por la Sala Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado.

"La mujer en una primera instancia fue encontrada responsable del homicidio de su entonces esposo, sin embargo, atendiendo a la impartición de justicia con perspectiva de género, la Sala de San Cristóbal priorizó la defensa de su integridad, la protección de sus menores hijos y el estado de gravidez al momento de los hechos", se informó en un comunicado.

El colectivo Cerezo de Chiapas celebró que este caso sea un precedente para las mujeres sobrevivientes de feminicidio acusadas y condenadas por homicidio calificado.

"Por fin...Maricela libre...y tb su pequeño hijo A. De 2 años y medio que sólo ha conocido la cárcel. Ahora están paseando por las calles de San Cristóbal. Por fin... aunque haya sido en segunda instancia, en apelación, el Poder Judicial de Chiapas se atrevió a dar una resolución con perspectiva de género y de ddhh, reconociendo el derecho de Maricela a defender su vida y la de sus hijos ante un ataque feminicida y tras un continuum de violencia ejercida por el que fue su pareja", posteó en Facebook.

"Habrá que ser consecuentes señor Gobernador y Magistrado Presidente y liberar a las demás sobrevivientes de feminicidio".