Les va a ir mejor, dice AMLO a marinos mercantes

Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con el control de la Secretaría de Marina de los puertos del país a los marineros mercantes les va a ir mejor.

"Que no se preocupen los marinos mercantes les va a ir mejor con esta reforma. Se les va a tomar en cuenta. Siempre han estado marginados desde que privatizaron los puertos", dijo durante su gira en Veracruz para evaluar programas para el bienestar.

El mandatario advirtió que se marginó y se acabó con la marina mercante.

"Acuérdense que se llegó a tener una muy buena flota de barcos que eran de México y ahora todo pertenece a extranjeros. Ese fue el fruto podrido que nos dejó la política neoliberal", sostuvo.

"Entonces, le digo a los marinos mercantes que no se preocupen. Los puertos van a estar manejados por la Secretaría de Marina. No por decisión propia sino por decisión del Secretario de Marina. Se les va a tomar en cuenta no se les va a relegar".

López Obrador dijo que se pondrá orden en el manejo de los puertos y nadie mejor que el titular de la Semar, el Almirante Rafael Ojeda, para que se combata la corrupción, el contrabando y el ingreso de drogas.

Por eso, añadió, se envió una iniciativa de reforma al Congreso para sanear a los puertos de México.