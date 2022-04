Legitimarán de 10 mil a 15 mil contratos colectivos

Ciudad de México— Como resultado de la reforma laboral, se legitimarán entre 10 mil y 15 mil contratos colectivos de un total de 500 mil que están registrados en el País, por lo que la gran mayoría de ellos desaparecerá, anticipó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.

El plazo para realizar este proceso vence en mayo de 2023, por lo que aquellos sindicatos que no lleven a cabo la legitimación de sus contratos, perderán su registro automáticamente.

"Muy probablemente se irán a legitimar entre 10 mil y 15 mil contratos, aunque se han legitimado un poco más de 4 mil, pero muchos se esperan al final.

"Eso significa que estos son los que quedarán vivos pero se abre toda una oportunidad para aquellos centros de trabajo que o no se legitimaron o no se consiguieron las mayorías para que se reconquiste, pero no hay una forma de reconquistar a un sector de trabajadores si no ven utilidad en los sindicatos", comentó después de su participación en el foro "El Movimiento Sindical y la Reforma Laboral".

La funcionaria dijo que la tasa de sindicalización en México es de sólo 10 por ciento debido a que hubo una gran simulación en las relaciones laborales y se fomentó el individualismo por sobre la organización colectiva.

"Era mucha la simulación, el propio sistema apostó por los contratos de protección, nuestro país estaba con una presencia altísima de contratos de protección que no es más que contratos que no se revisaban, que estaban ahí como mero trámite pero que no había negociación colectiva viva", comentó.