Le entra Secretaría de Salud a debatir sobre vapeadores

Ciudad de México.- Esta semana, por primera vez la Secretaría de Salud (Ssa) participará en un parlamento abierto con legisladores para discutir el uso y regulación de los vapeadores.

Éctor Jaime, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cuestionó que pese a la importancia de la regulación de los vapeadores, en línea con las políticas públicas, la Secretaría de Salud no ha participado en los debates del tema de los últimos cuatro años y medio, pues sólo ha manifestado su postura a través de decretos presidenciales.

"Lo que ha ocurrido en los últimos foros que hemos programado, cuando hay iniciativa, ya se han presentado varias del tema, cuando hacemos el parlamento abierto, dejan de ir los funcionarios federales y los investigadores que de ellos dependen, entonces quitan la discusión", acusó el legislador.

En tanto, Sergio Barrera, diputado por Movimiento Ciudadano, aseguró que la falta de regulación sobre los vapeadores generó un impacto en la recaudación por 12 mil millones de pesos en 2021, por lo que es necesario que regular el producto, pues es comercializado principalmente de manera informal.

"Esta prohibición (de vapeadores) no ha funcionado y están prácticamente en todos los lugares y es un tema de salud pública, pero se está convirtiendo en un tema de medio ambiente, por la contaminación que se genera, y de no recaudación, porque no hay política pública para poder recaudarse, y el crimen organizado ya está entrando a la comercialización de estos productos", señaló.

Dijo que con un precio de venta de hasta 400 pesos, pero sin una regulación que identifique a los vapeadores como un producto comercializado de forma legal, se está dejando todo el trabajo al mercado negro, que lo vende sin restricciones de edad ni revisión de químicos incluidos.

De acuerdo con los diputados, si bien los vaporizadores pueden causar daño a la salud, su efecto es menor que el del tabaco, que sí tiene una regulación.

"El problema que tenemos hoy es que en teoría están prohibidos, pero en la práctica más de 2 millones los están utilizando y se están vendiendo en el mercado negro, por lo que necesitamos un debate serio", expresó Jaime.

Por otra parte, consideró que cualquier decisión de salud pública debe ser discutida de forma pública y con evidencia científica.

Sin embargo, ni el vapeo, ni el reglamento al control del tabaco, ni el Covid-19 ha sido discutido de manera abierta entre legisladores y representantes de la Ssa.