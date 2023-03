Debate entre morenistas da fuerza a adversarios: Sheinbaum

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que debatir entre miembros de Morena da fuerza a "adversarios" y en medio de señalamientos de aspirantes presidenciales como el canciller Marcelo Ebrard, sobre falta de "piso parejo" por la promoción política, dijo que ella no utiliza el erario para ello.

"Falso que se esté utilizando algún recurso público en cualquier promoción, es ilegal, siempre hemos estado en contra de eso, y no lo vamos a hacer", dijo.

PUBLICIDAD

Sin mencionar nombres, la mandataria indicó que "cada quien" tiene formas distintas de expresarse y declarar, pero no obstante, no debatiría con integrantes de Morena y que los respeta.

"Lo único que ocurre cuando entre nosotros entramos en un debate es que le damos fuerza a los adversarios. Entonces yo confío en nuestro partido, sé que se van a hacer bien las cosas y no voy a entrar a un debate, porque no creo que nos ayude; siempre he hablado de la unidad por encima de todo y creo que entrar a un tema entre nosotros, lo único que abona es en contra de esa unidad.

Sheinbaum dijo que la prioridad es dar continuidad a las acciones de las administraciones actuales de la llamada 4T.

"Más importante es el debate de los proyectos de nación, no el debate sobre temas que considero que son menores", agregó.