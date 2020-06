La buscaron 2 meses y la hallaron muerta a metros de su casa

Tomada de Internet

Texcoco.- La esperanza de encontrar viva a Mercedes una joven de tan sólo 19 años se desvaneció luego de dos meses de su desaparición cuando fue encontrado su cuerpo en un terreno privado dentro de una cisterna a escasos metros de su casa, hoy su familia pide justicia para la joven.

Su abuelita Feliciana Rosales, recuerda que la última vez que la vio, fue cuando ella se preparaba para ir a casa de una de sus hijas porque tuvo un accidente.

“Yo lo de último que platique con ella prácticamente fue, hija arréglame mi bolsa que me voy con mi hija ponme todo; me lo puso y me dijo váyase abuelita yo aquí me quedo a cuidar la casa”.

Sin embargo, cuando regresó al hogar en la colonia Gavilanes en Texcoco, una comunidad apartada, sin alumbrado público y sin pavimentación, ya no encontró a Mercedes.

Sara Díaz Rosales, tía de Mercedes explicó que ese día les dijo que estaría platicando con un amigo y salió de su domicilio.

“Estaba fuera del domicilio platicando con un amigo, posteriormente se enfiló al cerro del Gavilán nuevamente con este amigo, y otro joven, de ahí ya no volvemos a saber de ella él l nos refiere que, así como estuvo con ella platicando fuera del domicilio ahí mismo la volvió a dejar”, apuntó

Recuerdan que en cuanto ya no regresó Mercedes trataron de levantar una denuncia, pero por la pandemia se dificultó.

“Pues no hay de momento atención en el Ministerio Público por situaciones de la contingencia, se hizo una denuncia vía telefónica y ya posteriormente tuvimos acceso al MP que es donde se comenzó una carpeta de investigación”, añadió.

Pasaron dos meses y la esperanza de encontrarla viva se desvaneció, pues su cuerpo fue encontrado a unos 500 metros de su casa en un terreno particular dentro de una cisterna cerca de donde inició su desaparición; sus padres y familiares la buscaron.

Carmen Zamora de la Colectiva Feminista Ehecatl explicó que les llamaron de la fiscalía para indicarles que había un cuerpo no identificado que había sido encontrado dentro de una cisterna en un terreno propiedad privada.

“Nosotros tenemos información de que fue una llamada anónima ya después se comunicaron con nosotros la fiscalía de desaparecidos para decir que habían encontrado un cuerpo femenino en ese terreno que pareciera está abandonado pero que esta bardeado y que tiene zaguán”, explicó.

El predio donde se encontró estaba bardeado y cerrado y era vigilado por dos personas de entre 26 y 30 años, quienes iban por lo menos cada tercer día y se turnaban, según comentan los vecinos, quienes refieren que los veían entrar limpiar el lugar y sacar el pasto que crece dentro del terreno.

“Siempre estaba cerrado tenía llave la puerta de aquí afuera, el dueño venía rara vez, pero y tenía dos encargados, solo venían a hacer el aseo y se salían, pero si venían con llaves y con todo, no hablaban nada más venían entraban, hacían sus quehaceres con sus carretillas y salían con la hierba”, apuntó Antonio, un vecino.

Ahora solo les queda el recuerdo de sus pertenencias de Mercedes, por lo que piden justicia para Mercedes y no quede impune su asesinato.

“Que nos apoyaran para que haya justicia, yo quiero que encierren a las personas culpables, quiero justicia, no quiero que quede impune la muerte de mi nieta, porque realmente ella no le hacía mal a nadie, era una persona como los jóvenes, pero ella no molestaba a nadie, justicia quiero justicia”, añadió su abuelita.

Carmen Zamora del colectivo feminista Éhecatl denunció que, pese a la pandemia, sigue la desaparición de mujeres y no se está haciendo nada, “Cómo se les nombraría a las desapariciones de tantas mujeres, como se les nombraría a esos crímenes de tantas mujeres porque no son conocidas porque no tienen un nombre porque solamente son cifras”, apuntó.