Indagan pacto de migrantes con 'polleros' en Tamaulipas

Ciudad de México— Una de las hipótesis centrales del Gobierno federal en el caso del secuestro masivo en Tamaulipas es que las personas que fueron bajadas del autobús contrataron previamente a un grupo delictivo para cruzarlos a Estados Unidos.

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que según la Policía de Tamaulipas, los hombres armados que interceptaron el vehículo y se llevaron a las personas incluso llevaban una lista de personas.

"Una de las hipótesis es que hubiesen estado en ruta hacia Estados Unidos, en un eventual acuerdo con tratantes de personas, comúnmente llamados polleros", informó el Secretario.

En conferencia de prensa en la SSPC, Durazo abundó que también hubo ausencia de violencia en el secuestro perpetrado cerca de Reynosa, lo que, subrayó el funcionario, minimiza el riesgo para las 22 personas desaparecidas.

"La ausencia de violencia y el hecho de que no hayan sido seleccionado sólo hombres minimiza el riesgo de las personas que fueron bajadas de la unidad, una de las hipótesis principales, aunque no es la única, es que habrían contratado servicios para cruzar a Estados Unidos.

"El Secretario de Seguridad de Tamaulipas señaló que los sujetos armados llevaban una lista de las personas que bajaron del autobús", explicó.

Durazo mencionó que la información de inteligencia del Gobierno federal confirma que los grupos delictivos que operan en la entidad ofrecen el "servicio" de traslado de migrantes a Estados Unidos.

Subrayó que los servicios de inteligencia de Honduras, Guatemala y El Salvador han comunicado al Gobierno de México que no tienen denuncias por privación ilegal de la libertad de indocumentados en la frontera de Tamaulipas.

"Están en este momento en una calidad jurídica de desaparecidos, en tanto avance la investigación y encontrándose lentos que nos permitan ratificar o rectificar esta calidad", apuntó Durazo, aún cuando el Presidente dijo esta mañana que no había indicios de que dichas personas estén desaparecidas.

El Secretario dijo que otra de las hipótesis es que las personas que fueron bajadas del autobús hubiesen sido víctimas de alguna organización criminal y que "pudiera desembocar" en alguna desaparición o secuestro.

"Estamos en este momento en el proceso de investigación, por supuesto no ha concluido así es que no pudiera yo establecer aquí una posición concluyente", dijo.



Reconoce falla en seguridad

Durazo reconoció que la seguridad carretera en esa región de Tamaulipas y en prácticamente todo el País, es deficiente por la falta de personal para cubrir las necesidades.

"La seguridad es deficiente prácticamente en todo el País por las severas limitaciones de personal de seguridad que tiene el Gobierno de la República.

"El sentido práctico nos dice que con estás limitaciones de personal no hay forma de que cubramos satisfactoriamente todo el territorio nacional y por eso la relevancia de la Guardia Nacional".