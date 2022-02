Indagan crimen relacionado con narco

Ciudad de México— El homicidio de Jorge Camero Zazueta no está relacionado con su trabajo como periodista sino a sus presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, informó la fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, Claudia Indira Contreras.

A través de un video, la funcionaria dijo que Camero Zazueta tenía al menos nueve meses que ya no administraba su página de noticias en Facebook "El Informativo", pues desde mayo de 2021 se sumó a la campaña del candidato de Morena al Municipio de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, y después se convirtió en su secretario particular.

PUBLICIDAD

"Debo aclarar que estamos investigando, por supuesto, la fanpage que tenía, en algún tiempo, la persona que fue privada de la vida, sin embargo, no es, hasta ahorita, en lo que llevamos en la investigación, que pueda constituir una línea la libertad de expresión, definitivamente no.

"Esto está relacionado más bien con delitos de narcomenudeo o de relación con posibles grupos delictivos. Así que descartamos, hasta ahorita, esta línea de investigación. La libertad de expresión no lo constituye en este caso", aseguró.

Camero Zazueta fue asesinado el jueves en el interior de un gimnasio localizado en el Municipio de Empalme, al recibir tres impactos de bala de un grupo de hombres armados que arribaron al sitio a bordo de motocicletas.

El presidente de ese Municipio, Luis Fuentes Aguilar, indicó, también a través de un video, que hace unos días le solicitó la renuncia a Camero Zazueta luego de que se conociera que estaba siendo investigado por la Fiscalía por sus presuntos nexos criminales.

"Hay que estar conscientes de que Jorge estaba sujeto a una investigación por un video que salió hace unos días y que la Fiscalía se encontraba haciendo las respectivas investigaciones. Fue cuando yo le pedí, precisamente, que dejara el cargo en el que ostentaba en este Ayuntamiento como secretario particular de un servidor. Comprendió las razones y se separó del cargo", informó.

Fuentes Aguilar lamentó que se interprete el crimen de su ex colaborador como un asunto de ataque a la libertad de expresión.

"Jorge, desde que iniciamos la precampaña ya no trabajó en su portal de El Informativo, nos fuimos a la campaña ya de lleno, no volvió a trabajar. Afortunadamente la voluntad del pueblo nos trajo aquí, al Ayuntamiento, él como funcionario y él ya no volvió a trabajar a su portal.

"Es triste que gente mal intencionada quiera tergiversar la noticia. Estoy plenamente confiado en nuestras autoridades competentes que habrán de hacer las investigaciones y que pronto esto se habrá de esclarecer", dijo.

Las declaraciones de los funcionarios de deslindar este crimen como un ataque a la libertad de expresión se dan en el contexto de la condena de organizaciones civiles nacionales e internacionales, así como del Departamento de Estado de Estados Unidos, por los asesinatos de periodistas cometidos en México.