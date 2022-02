Rechazará México en ONU invasión de cualquier potencia

Colima- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se va a presentar ante la ONU una propuesta para rechazar y condenar cualquier invasión de cualquier potencia.

"Se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y ayer que me hicieron la propuesta, de la resolución, le recomendé al Secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia, esa es la postura", dijo en conferencia mañanera desde Colima.

Insistió en que se debe respetar la independencia de todos los países.

"En este caso de Rusia, pero lo mismo si se trata de China o si se trata de Estados Unidos, queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos", comentó.

Con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, apuntó que su Gobierno se apegará a la no intervención.

"Ya ha informado el Secretario de Relaciones Exteriores sobre la postura de México, nosotros tenemos que apegarnos a lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución, sobre todo en tres principios básicos: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias (...) nosotros vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países, en ningún terreno", sostuvo.