Se enfrentan en INE por fideicomiso de Morena

Ciudad de México— La apertura de un fideicomiso por parte de Morena, alimentado con recursos de sus comités estatales, para comprar inmuebles, provocó el enfrentamiento entre consejeros electorales y representantes de ese partido.

El Consejo General del INE aprobó este viernes sanciones por 689 millones de pesos a institutos políticos nacionales y locales, siendo los morenistas el más sancionado, con 315.3 millones de pesos.

El 28 de diciembre del 2020, recién nombrado Mario Delgado como presidente de Morena, la dirigencia nacional abrió un fideicomiso para la compra de oficinas en los estados.

Aunque dicho instrumento bancario está permitido, la Unidad de Fiscalización del INE determinó que la aportación que hicieron los comités estatales por 372 millones de pesos está prohibida.

Además de ese monto, las dirigencias también transfirieron otros 866 millones más al CEN, monto, determinó la Unidad de Fiscalización, no se sabe su destino.

Las transferencias de dirigencias locales a la nacional sólo están permitidas cuando se trata de pago de proveedores, servicios e impuestos.

"A lo largo de 2020 Morena renunció a 826.9 millones de pesos de financiamiento público federal, así que mientras por un lado se anunciaba con bombo que se renunciaba al financiamiento federal, se absorbía el financiamiento local por mil 239 millones de pesos, quedándole un saldo a favor al partido de más de 412 millones de pesos", consideró el consejero Ciro Murayama.

Los representantes de Morena acusaron al INE de realizar un dictamen con mentiras y dolo, para dañar las finanzas de su partido, pues, afirmaron, se conoce el destino de esos recursos, y el fideicomiso no tuvo objeción de la autoridad cuando se reportó.

Mario Llergo, representante de Morena, argumentó que se determinó crear un solo fideicomiso para dotar de oficinas al partido en los estados, y el resto de los recursos fueron para el pago de proveedores y nómina.

Por ejemplo, indicó, Baja California Sur le transfirió al CEN 8 millones 400 mil pesos, y una vez que se compró el inmueble, en 7 millones 607 mil pesos, se le devolvió a la dirigencia "en especie" su aportación.

El consejero Uuc-Kib Espadas cuestionó a los morenistas por qué el fideicomiso del INE para la compra y construcción de inmuebles es un robo a la nación, pues así lo han calificado los morenistas, y el creado por Morena es legal, correcto y sirve a la democracia.

Entonces, advirtió, si estos instrumentos los abren "los buenos", son buenos, y cuando lo hacen "los malos", son malos.

En respuesta, el representante del partido guinda, César Hernández, argumentó que su partido ganó la elección con 30 millones de votos, y exige anular excesos y privilegios.

"Para usted el volumen de votación de una fuerza política determina la virtud o no de un fideicomiso, de forma tal que un partido con 30 millones de votos está legitimado para hacer un fideicomiso, pero una institución que protege los derechos de 92 millones de electores, entonces no es legitimada. No comparto su punto de vista.

"Que el fideicomiso sea legal, no quiere decir que los procesos de transferencia de los estados a éste lo sean. No es defendible que se utilice el dinero de los impuestos que mi esposa paga en Mérida, para adquirir un bien inmueble en Chihuahua", arremetió.

Los consejeros cuestionaron que Morena, haya permitido que los remanentes de sus dirigencias se transfirieran al CEN, pues la norma indica que deben regresar a la hacienda estatal.

El Consejo General determinó que ese partido deberá devolver el dinero a los comités estatales.

"Me temo que existe un ánimo de lastimar las finanzas de mi partido, a través de decisiones que afectan los principios, certeza y legalidad", reclamó el morenista Mario Llergo.

El PAN y PRD acusaron a Morena de tener un doble discurso, al criticar a las instituciones por usar fideicomisos incluso desapareciéndolos, argumentando que eran una manera de corrupción, transas y se saqueaba el dinero público.

"¡Vaya! ¡Vaya! Miren ahora con qué nos encontramos. El propio partido Morena tiene sus fideicomisos. Hace meses en Morena, en la compra de inmuebles, se habló de transas, corrupción, moches. Por un lado atacan los fideicomisos que no son suyos, pero cuando se trata de sus fideicomisos los defienden", indicó.

Exhiben trampas En la sesión, los consejeros evidenciaron las trampas de los partidos en su gasto del 2020.

Por ejemplo, el consejero Martín Faz pidió un procedimiento oficioso para el PAN en Veracruz, pues pagó por un estudio por 5 millones de pesos a Factoraje Administrativo Empresarial, que está "en la mira" porque podría ser una empresa fachada.

El trabajo que elaboró, cuestionó, fue de 170 páginas, de información que sacó de Wikipedia.

Al PT se le cuestiona el pagó reiterado de millones de pesos a una persona de nombre Benito Macías.

De acuerdo con otros informes financieros de años anteriores, ha tenido problemas por cheques emitidos a favor de este hombre. Por ejemplo, en el 2008, argumentó al Tribunal Electoral que éste era un empleado de finanzas, a quien se le daban recursos -en aquel momento por 9 millones de pesos- para pagar apoyos a militantes.