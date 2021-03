Indaga FGR cuentas de Romero Deschamps por 309 mdp

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay dos denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps por depósitos de 309 millones de pesos.

"Que hay dos denuncias en la Unidad de Inteligencia. No, hay dos denuncias en la Fiscalía según la Unidad de Inteligencia Financiera por depósitos de 309 millones de pesos. Sí (de Romero Deschamps)", dijo en conferencia matutina.

El mandatario federal dijo que la Fiscalía es la que debe determinar si el dinero es ilícito y que la UIF presentó los casos porque la instrucción presidencial es denunciar para no ser cómplices.

"La misma Fiscalía va a determinar si las pruebas son contundentes, si el dinero es ilícito. No podemos condenar a nadie sin prueba. La misma Constitución protege a los ciudadanos sobre este tema. Sí (presentó las denuncias la UIF) por lo que me están diciendo.

"Se presentan porque hay una instrucción que yo he dado que la dependencia que tenga conocimiento de un presunto delito, tiene de inmediato que presentar denuncia, ni siquiera hace falta que me consulten, para no ser nosotros encubridores o cómplices", afirmó.

López Obrador recordó que, tras revelarse que Romero Deschamps se iba a mantener de vacaciones hasta 2024, al término de su mandato presidencial, se le sugirió que se jubilara en Pemex porque era una "inmoralidad" que se le pagara durante ese tiempo.