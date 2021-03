Hubo 'reacción errónea' de militar que mató a guatemalteco

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, consideró que hubo una "reacción errónea" del militar que disparó a un vehículo y mató a un ciudadano guatemalteco en un puesto de seguridad en el Municipio de Motozintla, en Chiapas.

"El personal estaba en ese punto, llega un vehículo con tres personas, no llega hasta el punto donde está el personal militar, se detiene antes, se echa de reversa tratando de huir y no pasar por donde estaba el personal. Hay una reacción errónea por parte del personal militar, porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera.

"Pero uno de nuestros elementos hace algunos disparos, donde hiere a uno de los civiles que iban en ese vehículo. Eran tres personas las que iban en ese vehículo, al herido se le da la atención por parte de nuestro propio personal y desafortunadamente se pierde la vida", afirmó en conferencia matutina.

Señaló que fueron aseguradas dos personas acompañantes de la víctima y el vehículo, y que el elemento militar fue puesto a disposición del Ministerio Público federal para las diligencias correspondientes.

Posteriormente, indicó el Secretario, un grupo de unas 300 personas entre pobladores de Motozintla y ciudadanos de origen guatemalteco agredió al personal militar con piedras y palos y retuvo a 15 elementos, tres vehículos oficiales y 17 armas de cargo.

"Obviamente exigían justicia. El personal militar cuando tuvo conocimiento de esto establece la coordinación con los agentes del Ministerio Público para informar de lo que sucedía y que se trasladaran al área para poder hacer las diligencias correspondientes. A la par, el comandante de la región militar y el comandante de la zona militar se mueven hacia el área para poder atender esta situación que se estaba presentando", refirió.

"A las 18 horas se libera a nueve de nuestros elementos, se quedan seis con las 17 armas y con los vehículos. Si bien se estableció que iban a ser movidos por esta gente a Guatemala, no dejan nunca el territorio, si se los llevan a un punto lejano donde estaba el área donde fue el incidente, pero no cruzan la frontera con Guatemala".

Sandoval informó que, tras el diálogo con el grupo, se logró un acuerdo de reparación económica y la liberación del personal militar restante, así como la devolución de las armas y los vehículos.