Hayden Christensen vuelve al traje de Darth Vader

Ciudad de México— Después del enfrentamiento con Obi-Wan Kenobi en el Episodio III - La Venganza de los Sith, Anakin Skywalker queda malherido y, al parecer, es su final.

En la historia de Star Wars, ese es el nacimiento del poderoso Darth Vader, pero en la vida real la escena refleja lo que pasó durante casi 15 años con la carrera del actor Hayden Christensen, quien, como su personaje, está a punto de resurgir como el gran villano.

Christensen fue confirmado para regresar a la franquicia galáctica como Vader para la miniserie Obi-Wan Kenobi que prepara Disney+ y que iniciará su filmación en abril. En este programa, ambientado 10 años después del Episodio III, también regresará Ewan McGregor como Kenobi.

El anuncio representa una nueva oportunidad para Christensen, que cambió los escenarios galácticos por una granja en Toronto.

El actor fue por muchos años la gran promesa de Hollywood. Llegó a la saga galáctica al convencer en el casting más que otros 400 actores, incluyendo a Leonardo DiCaprio y Christian Bale.

Para entonces ya tenía una nominación al Globo de Oro en 2002 por Construyendo la Vida. Tomó el rol de Anakin en los Episodios II y III, que pese al éxito de taquilla, no recibieron buenas críticas.

"Soy prisionero del beso que nunca debiste darme", es uno de los diálogos de Anakin en Episodio II - El Ataque de los Clones, burla de la crítica y de los fans que los catalogan como demasiado melosos.

"La mayoría de la gente no entiende el estilo de Star Wars. No entienden que hay un motivo subyacente que se parece mucho a un western de los años 30 o un serial matutino del sábado", defendió George Lucas sobre su guión.

Después de la pelea entre lava que protagonizó con McGregor, el histrión no volvió a brillar e incluso ganó dos premios Razzie a Peor Actor de Reparto por ambos episodios de la saga.

Luego, pasó a la acción en filmes como Jumper y El Escuadrón del Crimen, pero ninguno despuntó. Nunca ha dejado de trabajar, pero no volvió a acaparar los reflectores.

Durante las filmaciones de Jumper (2008) conoció a Rachel Bilson, famosa por la serie The O.C. Ambos lograron consolidarse como pareja por casi una década, en la que continuaron con sus carreras, pero alejados de los reflectores.

Incluso en 2013 decidieron mudarse a Toronto, donde Christensen tiene una granja, en la que el actor ansiaba trabajar.

"Planeo comenzar a construir pronto. No puedo esperar para salir a mover la tierra y ensuciarme las manos. Actualmente es una granja de heno, pero quiero que sea una granja de trabajo y llenar el establo de ganado: primero cerdos, luego vacas y caballos", dijo al portal Treehugger.

Su propiedad también inspiró una línea de ropa que lanzó con la marca RW&CO, pero fomentó distancias con Bilson hasta su separación en 2017.

Pese a ello, ambos mantienen una relación cordial por su hija de seis años, Briar Rose.

La fuerza había tenido desde hace años varias tentativas de traerlo de vuelta a las sagas fílmicas, como en el Episodio VIII: Los Últimos Jedi, cuando Luke Skywalker quema la biblioteca jedi de la isla templo de Ahch-To.

El director Rian Johnson respondió en Twitter a un fan que preguntó si alguna vez había pensado en incluir a Anakin en la trama y admitió que el maestro Yoda no fue su única opción para ese momento.

"Brevemente para la escena de la quema de árboles, pero la relación de Luke era con Vader, no realmente con Anakin, lo que complicaba más las cosas de lo que ese momento permitió. Yoda se sintió como el maestro más impactante para ese momento", tuiteó.

Christensen también participó con su voz en el Episodio IX - El Ascenso de Skywalker, de acuerdo a sus créditos en IMDB.

Con su regreso al universo de Star Wars, su ex pareja Rachel Bilson se pregunta qué pasará con su hija cuando se entere. ¿Será tan trágico como en el Episodio V - El Imperio Contraataca, cuando Vader revela a Luke su parentesco?

"Afortunadamente ella no sabe que su padre es uno de los mayores villanos de todos los tiempos. Cuando llegue ese momento no sé cómo le irá. Probablemente en la escuela nadie se meterá con ella", dijo Bilson a Us Weekly a principios de diciembre.

Todo puede pasar en la saga galáctica, y ser un Skywalker augura grandes aventuras por más tiempo del que cualquiera esperaría, incluso después de ser consumido por lava.