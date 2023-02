Aprietan plazo para registro al INE

Ciudad de México.- Al registro de candidatos al Instituto Nacional Nacional Electoral le quedan solo cinco días, pues la convocatoria del proceso señala que el trámite concluye el 23 de febrero.

Por primera vez, el proceso privilegia el registro de aspirantes en línea, a través de la página www.convocatoriaine2023.diputados.gob.mx

Mediante una cita previa, quienes deseen hacer su registro en persona podrán acudir a la Cámara de Diputados, en el edificio de protoco C.

En 2020, en el anterior proceso que se llevó a cabo para renovar integración del INE, los candidatos tuvieron 11 días para cumplir con el registro.

Ahora, el tiempo se redujo a la mitad, tras la tardanza de la Cámara para emitir la convocatoria.

La convocatoria fue aprobada por el pleno el pasado 14 de febrero y hasta el día 16 se integró el Comité Técnico de Evaluación.

El registro no podía iniciar hasta que la convocatoria se publicara en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación, lo que sucedió pasadas las 17: horas.

Por tanto, prácticamente se perdió el día jueves para el registro de candidatos.

Frente al poco tiempo que queda, diputados han llamado a los aspirantes a registrarse.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, pidió que se registren las personas más capacitadas del país, a fin de que se les tome en cuenta en el proceso.

"Aprovecho para pedirle a los mexicanos que se inscriban a partir de la convocatoria, que se inscriban en el proceso.

"Hago un llamado a los maestros eméritos de las universidades, a miembros del Colegio Nacional, en fin, a ex ministros de la Corte, porque ¿De dónde se elige a consejeros? De quienes se registran, No se puede pedir un perfil que no esté registrado en el proceso y que siga todo el trámite", señaló.

El diputado Hamlet García también llamó a la ciudadanía a participar.

"Invitamos a la ciudadanía a que participe en el proceso de selección de consejeros", señaló al precisar que deben cumplir con los requisitos de ley.

Recordó que tienen menos de una semana para realizar el trámite.

No cualquiera puede ser aspirante a consejero electoral, dado que la ley y la convocatoria piden experiencia y conocimiento en la materia.

Por ejemplo, se necesita ser mayor de 30 años y tener un título profesional de licenciatura, con al menos cinco años de emitido, y "contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones".

También se pide no haber sido candidata o candidato a cargo de elección popular o no haberse desempeñado en el mismo, en los cuatro años anteriores a la designación.

Se precisa que tampoco debieron haber sido dirigentes de partidos políticos ni servidores públicos, como secretarios de Estados, Fiscales, subsecretarios, gobernadores, o secretarios de Gobierno.

Se pide que los aspirantes entreguen exposición de motivos sobre su aspiración para ser consejero electoral, un ensayo inédito en relación con la función estatal del INE y su contribución a la democracia, así como los retos que enfrenta.

También copias de uno o varios textos de autoría exclusiva sobre el sistema electoral, publicados en cualquier medio.