Impone Irapuato cierre a las 2 a.m.; 'Nadie en las calles'

Irapuato.- La alcaldesa de Irapuato, Guanajuato, Lorena Alfaro García (PAN), respondió a quienes le exigen no imponer cierres de negocios a las 00:0 horas y a las 2 de la madrugada: 'Ya nadie tiene que andar la calle'.

Alfaro García aseguró ayer que la medida, por la cual ya recibió quejas de empresarios de antros, bares y restaurantes, es para cuidar a los clientes en una ciudad que se encuentra entre las de mayor percepción de violencia e inseguridad en el país.

"Es la autoridad y la tienen que respetar, vamos a estar en contacto con ellos, con todos los establecimientos para que esto lo hagamos de manera coordinada, como hemos hecho con los Oxxo y particularmente con los bares, con los centros nocturnos, es lo que más tenemos que estar cuidando y vigilando por la seguridad de sus clientes pero también por la seguridad de los irapuatenses", expresó.

Pero la edil que tomó el cargo en octubre de 2021 fue más allá en su exigencia, pues cuestionó por qué alguien tendría que estar en la calle después de esos nuevos horarios de cierre.

"Son medidas temporales, pero de cualquier manera, después de las 2 de la mañana ya nadie tiene que andar en la calle, ya que se vayan a sus casas", expresó.

Reclaman empresarios nuevos horarios sin aviso formal en Irapuato

El pasado 7 de octubre, un día después que se les informó la medida, al menos 50 integrantes de la Asociación de Antros, Bares y Restaurantes de Irapuato (Abari) reclamaron en el Centro de Gobierno municipal que ésto les afectará a sus negocios.

Aseguraron que en el caso de los negocios ubicados en la zona centro y periferia, la hora de cierre se redujo a las 12:00 horas, y los ubicados en otras zonas se redujo a las 2:00 horas.

Además, expusieron que no les explicaron formalmente el motivo de seguridad y el por qué sólo a ellos se les restringe el horario.

"En Irapuato diario pasa un hecho delictivo, pero no es nuestra culpa, no te vayas con este sector, no tenemos la culpa de la inseguridad en Irapuato, hemos hecho hasta campañas donde si la gente está tomada ya no entras, pagamos hasta Uber o taxi para que llegues bien a tu casa", dijo uno de los quejosos.

"Nos argumentan que es por seguridad, pero no nos dicen seguridad de qué. Ahorita van a organizar un baile en pleno centro, si es por seguridad, qué están haciendo. La seguridad le compete al Municipio, no a nosotros, los negocios del centro no podemos operar a las 12, prácticamente es un cierre", expuso otro manifestante.

La violencia en Irapuato en 2022

Irapuato está entre las cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad por parte de sus habitantes en el segundo trimestre de 2022, con 89.7 por ciento de la población de 18 años y más que consideraron ello, de acuerdo con el Inegi.

En la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en julio, se explicó que Irapuato sólo estuvo por debajo de Ciudad Obregón, Zacatecas y Fresnillo.

4 de octubre

100 elementos de la Policía municipal de Irapuato fueron dados de baja tras no aprobar exámenes de control de confianza, afirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Julio

Al momento que ingresaban a una vivienda en una colonia popular de Irapuato con el reporte de un cuerpo desmembrado en su interior, agentes ministeriales fueron sorprendidos ayer con la detonación de un artefacto explosivo.

Al menos dos agentes resultaron heridos.

Efectivos del Ejército, Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado (FGE) habían acordonado previamente la casa en la Colonia El Comunal Emiliano Zapata. Al abrir la puerta ocurrió una fuerte explosión que impactó en los agentes investigadores, cimbró la zona y voló ventanales y la puerta.

Mayo

El jefe de escoltas de Ricardo Benavides Hernández, con apenas dos días en su cargo, fue atacado a balazos en un atentado al exterior de su domicilio en Guanajuato.

Abril

Roberto Cervantes, comandante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, fue asesinado al terminar su turno laboral en este Municipio ubicado en la región suroeste de Guanajuato.