Llega AMLO a Tampico para supervisar otra refinería

Tamaulipas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó este domingo a Tampico, Tamaulipas, para finalizar su gira privada de fin de semana en las que supervisó refinerías.

En este caso, llegó a la refinería Francisco I. Madero, luego de su paso por las instalaciones de similares en Hidalgo, Guanajuato, Tabasco y Veracruz desde el viernes pasado.

"Llegamos a Tampico para supervisar la refinería de Madero", expresó.

En el mensaje de redes sociales, el presidente López Obrador emitió condolencias por la muerte del senador morenista Faustino López, así como de la esposa Pila Hernández, en Zacatecas.

"Desde aquí, donde vivía el senador Faustino López Vargas y su esposa Pilar Hernández, que ayer perdieron la vida en un accidente automovilístico, abrazo y transmito mi sentido pésame a sus familiares, compañeros y amigos", expresó.

Faustino López, suplente del ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, murió cerca de las 16:00 horas cuando chocó su vehículo en Trancoso, Zacatecas.

Ayer, el presidente aseguró al salir de la refinería de Tula, en Hidalgo, dijo que está seguro de poder terminar su Gobierno.

"Va a seguir habiendo trabajo, mientras estemos con vida, porque yo estoy seguro que vamos a terminar nuestro Gobierno, porque nos va ayudar el Creador y nos va a ayudar la naturaleza y nos va ayudar la ciencia", sostuvo en un discurso ante obreros de la refinería de Tula, Hidalgo,

"Y ya me faltan dos años, pero es muchísimo, muchísimo tiempo, porque no trabajo ocho horas, trabajo 16 horas diarias, los siete días de la semana, por eso es como si me faltaran todavía cuatro años, estos dos van a convertirse en cuatro, y vamos a inaugurar esta obra (una planta coquizadora) y muchas obras más todavía", añadió.

Horas antes, estuvo en la refinería de Salamanca, en Guanajuato, y el viernes pasado refinerías de Veracruz y Tabasco.