'Homicidios en Guanajuato, por tolerancia al crimen', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ligó la violencia en Guanajuato con una "tolerancia" al crimen por parte de las autoridades y un aumento del consumo de drogas asociado al desarrollo de las plantas maquiladoras en ese Estado.

"Estamos, por ejemplo, analizando el fenómeno de Guanajuato, porque es increíble tantos homicidios, ¿Por qué? ¿Qué hay ahí de excepcional? Independientemente que hubo, sin duda, tolerancia y que puede ser que la siga habiendo de parte de las autoridades locales", comentó.

"Aún con eso ¿Por qué tantos homicidios?, ¿Por qué los enfrentamientos?, Pues hay una parte que tiene que ver con el incremento al consumo, que ha llegado aparejado con el desarrollo de las maquilas, o sea, un consumo que tiene que ver con trabajadores de maquilas", agregó.

Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios dolosos a nivel nacional. Tan sólo entre enero y octubre de este año la entidad gobernada por Diego Sinhue registró 2 mil 717 víctimas, cifra que representa el 10.4 por ciento del total nacional.

Desde hace meses, el Estado atraviesa por una racha de violencia derivada de la pugna entre células del Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la plaza.

Esta pelea por la disputa del control territorial para el trasiego de drogas, el robo de combustible y extorsiones, ha derivado en ejecuciones, masacres, narcobloqueos y diversos hechos violentos que aterrorizan a la población.

"Hay confrontación por ese mercado y lleva a la violencia, no es lo único, pero ya estamos haciendo un análisis de fondo porque eso sí nos preocupa no sólo porque aumenta el consumo, no sólo porque se destruyen vidas, sino porque hay homicidios y en muchos casos de gente inocente".

Durante la conferencia mañanera, López Obrador subrayó la necesidad de emprender acciones para contrarrestar el consumo de drogas, como campañas de prevención en medios, al tiempo que se combate el tráfico.

"Lo que más debe de preocuparnos es el consumo o el incremento del consumo interno. Entonces, qué mensajes debemos que enviar y las medidas que hay que tomar, los medios ayudan mucho", agregó en alusión en campañas informativas de prevención.

"Una de las cosas que nosotros le pedimos al gobierno de Estados Unidos y se está llegando a acuerdos es, primero, el control de las armas, y dos, pues que se lleve a cabo una campaña para dar opciones a los jóvenes, hablar del tema, no hay campañas de difusión sobre las drogas, sobre el daño de las drogas".

En distintas ocasiones, López Obrador ha acusado al Fiscal de Justicia Guanajuato, Carlos Zamarripa, de no dar resultados anticrimen y de perpetuarse en ese puesto. También ha criticado al Congreso de Guanajuato por haber rechazado la reforma para militarizar la seguridad pública.

"Lo que hay son series que hasta los jovencitos las ven, las series de estos personajes famosos de Colombia, o los (narco) nuestros, famosos, los jóvenes ven esas series y nosotros queremos pues que conozcan la otra cara de la moneda, el daño tan terrible que causan las drogas, cómo destruyen y para eso hay que estar insistiendo mucho", agregó López Obrador.