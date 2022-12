Aprueba Morena 'Plan B' de AMLO que debilita al INE

Ciudad de México.- Sin la presencia de la oposición, Morena aplicó el fast track para aprobar la reforma electoral en leyes secundarias, con una iniciativa del Ejecutivo federal y que hizo suya el bloque mayoritario para la dispensa de trámites.

El grupo de Morena cedió con los cambios que exigieron PVEM y PT para votar a favor de las iniciativas presentadas.

Los legisladores aprobaron dos paquetes de reformas. Un dictamen de reformas a la Ley General de Comunicación Social, y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En este caso se emitieron 267 votos a favor y 221 votos en contra.

En otro paquete de reformas se aprobaron en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con este paquete de reformas, se emitieron 267 votos a favor y 219 en contra.

En la Ley General de Partidos Políticos, los aliados de Morena agregaron los candados necesarios para garantizar su registro, en caso de que no alcancen el 3 por ciento de la votación en el 2024.

Además, se permite que los partidos políticos guarden los remanentes del financiamiento público, en vez de regresarlo a la Tesorería de la Federación, para que puedan usar el dinero en la siguiente elección.

Previo a la votación, por el pasillo central del salón de sesiones salieron en conjunto los diputados del PAN, PRI, PRD y MC, con cubrebocas con la frase acuñada por el ex candidato presidencial Manuel J. Clouthier, "Que hable México", en rechazo a la imposición de la reforma.

Jorge Triana, del PAN, advirtió que acudirán a la Suprema Corte y se interpondrán todos los recursos legales posibles.

"La oposición se retira, ustedes sigan platicando con su derrota (en la votación constitucional)".

"Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales, en los juzgados e instancias internacionales, donde tengamos que ir para defender futuro de México", expresó.

Acusó que la reforma aprobada es un nido de resentimientos, que no repara en dejar inoperante al INE y al Tribunal Electoral.

"El obradorismo no es la gente, Morena no es la ciudadanía y sus militantes no son el pueblo y AMLO no es México, México son 128 millones de habitantes. Ya no se pertenecen, le pertenecen a la letrina de la historia, por lo que pretenden hacer el día de hoy", aseguró el panista.

Recordó que la oposición sumó 23 millones de votos en 2021 y Morena y aliados sumaron 21.

Aseguró que con tal reforma, la vergüenza les va a durar toda la vida y los llamó "sepultureros" de las reformas constitucionales de AMLO.

En la tribuna, diputados del PAN se colocaron los cubrebocas con la frase de Clouthier y guardaron silencio varios segundos antes de dejar el salón del pleno.

Mientras salían, diputados de Morena subieron a la tribuna y gritaron "fuera, fuera", "fuera los traidores", "cobardes".

El vicecoordinador Leonel Godoy dijo que la protesta de la Oposición por el albazo, mostraba su carácter antidemocrático.

"No son capaces, no resisten el debate, se ven al ombligo y se ven al espejo", aseguró cuando no escuchaban y que quedaron solos.

Sobre los votos que dijo Triana, respondió que una reciente encuesta dice que Morena tiene un 45.5 por ciento de preferencias y el PAN solo el 13.4 por ciento, y el PRD, que se dice la verdadera izquierda, el 1.1 por ciento.

"Eso es lo que representan, por eso no están aquí".

Mientras en la reforma se prohíbe al INE a tener economías y se le obliga a regresar todo su presupuesto a la Tesorería, a los partidos se les permitirá tener remanentes, guardarlos y darles diferentes usos.

La iniciativa del Ejecutivo ya consideraba que los remanentes sirvan para pagar sanciones.

A propuesta del PVEM, se podrán hacer "cochinitos" para gastar el dinero en elecciones.

"Los Partidos Políticos podrán, con cargo a su financiamiento público ordinario realizar ahorros en un ejercicio fiscal para poder ejercerlo en años posteriores.

"Los Partidos Políticos, en caso de así decidirlo, podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlos para la elección federal o local siguiente", cita la reforma que pidió el PVEM.

El PT metió el candado para garantizar el registro, luego de que en 21 apenas logró apenas el 3 por ciento. Podrá garantizar el registro si logra el 3 por ciento en 17 entidades federativas.

"Al partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro, salvo que haya conservado el registro como partido local, obteniendo al menos el tres por ciento de la votación válida emitida, en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas en donde se haya desarrollado una elección concurrente.

"Esto aplicará para la elección donde se elijan presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, así como en la elección donde sólo se renueve la Cámara de las y los Diputados".

También logró el PT que se reponga la figura de la candidatura común, para que puedan lograr más votos.

"Los Partidos Políticos podrán postular candidatos bajo la figura de Candidatura Común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los Partidos que decidan participar en esta modalidad. Los Partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos", dice la reforma que les permitirá también garantizar más de 3 por ciento, aunque la gente no vote por ellos, porque les podrán pasar votos debido al convenio.