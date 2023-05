Hemos 'roto el hocico' a la 4T, claman panistas en Toluca

Toluca.- La cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) acompañó este domingo a Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, a un acto de compaña en Toluca, y sus dirigentes ofrecieron acompañar la campaña hasta el día de la jornada electoral, día en que permanecerán en la entidad.

Entre los asistentes estuvieron las gobernadoras de Aguascalientes, Teresa Jiménez, y de Chihuahua, Maru Campos; así como el Mandatario de Querétaro, Mauricio Kuri, quienes destacaron que en sus respectivas entidades se han logrado imponer a Morena.

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, proclamó ante los simpatizantes reunidos a un costado del Palacio de Gobierno y de la Plaza de los Mártires, que la Cuarta Transformación (4T) no es invencible.

"Quiero decirle al Estado de México, que la 4T y los del frente no son invencibles, en el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, les hemos roto el hocico, así que prepárese el Estado de México porque recuperar el País ya empezó", resaltó la Mandataria chihuahuense, Maru Campos.

También acudieron al acto de campaña con Del Moral el dirigente nacional, Marko Cortés; el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; y el coordinador parlamentario, Jorge Romero; así como las alcaldesas de León, Alejandra Gutiérrez; de la Álvaro Obregón, Lía Limón; y el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla.

"He tomado la decisión de no ir a Coahuila porque allá traemos un margen de más de 15 puntos, he tomado la decisión porque tu campaña, querida Ale, empezó muy lejos, más de 20 puntos abajo, pero la buena noticia, amigos panistas, amigos del Estado de México, es que a 15 días de la elección, este proyecto ya empató, ya alcanzamos a la candidata de Morena.

"Por ello, querida Ale, ese día el 4 de junio, la dirigencia nacional del PAN, un servidor, diputados federales y senadores de Acción Nacional vamos a estar aquí en el Estado de México para venir a defender el triunfo", dijo el dirigente panista, Marko Cortés.

En el acto también estuvo Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, quien ha levantado la mano como aspirante a la candidatura presidencial por la vía ciudadana.

La abanderada de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, agradeció la presencia de líderes de quienes dijo son su "familia política".

"El Estado de México necesita de la unidad para ganar, necesita la unidad de la sociedad para salir y tomar las calles y demostrar nuevamente de qué estamos hechos los miembros de esta coalición.

"Solo con unidad es posible derrotar a Morena, nuevamente en el Estado de México les vamos a demostrar de qué cuero van a salir más correas; a Morena le ganamos en el 17, le ganamos en el 21 y le vamos a volver a ganar en el 23", destacó la priista Del Moral.