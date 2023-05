Desinflan debate electoral por el Edomex

Ciudad de México.- El último debate entre las candidatas al Edomex, la morenista Delfina Gómez y la priista Alejandra del Moral, fue un fracaso.

Representantes de diferentes sectores sociales en el Estado de México consideraron que las candidatas al Gobierno de la entidad se esforzaron anoche en exponer sus propuestas y dejar a un lado los ataques, pero se quedaron cortas en profundizar cómo solucionar las problemáticas locales.

PUBLICIDAD

En un foro organizado por Reforma, expresaron las faltas y aciertos que advirtieron en el segundo debate entre Alejandra del Moral, de la coalición Va por México, y Delfina Gómez, de Juntos Hacemos Historia.

"Al debate le faltó debate, parece que le seguimos teniendo miedo a debatir", consideró Frida Tapia, activista ecologista.

Enrique Serrano, de la organización Tendiendo Puentes, expresó su preocupación de que en la contienda será determinante el clientelismo electoral con los programas sociales, más que el desempeño mostrado por las candidatas en un debate.

"Esto existe, está presente, va a ser determinante sólo si no salimos a votar. Entre más gente salga a votar, no determinará el clientelismo el resultado de la elección, por eso es importante que votemos el mayor número de ciudadanos y ciudadanas el día de la elección", indicó.

Palmira Tapia, ex consejera electoral en el Estado de México, señaló que Del Moral se vio más combativa y "mordaz", lo que no le gustó.

"Me quedo de este debate y el anterior con una sensación de falta de autocrítica (de Del Moral). Habla de apoyar al ISSEMyM, cuando en esta administración ha habido una crisis en todos los sentidos, con los pensionados y falta de medicamentos", apuntó.

Vicente Ruiz, dirigente de la Coordinadora de Mercados del Valle de México, expuso que ambas candidatas repitieron en el debate lo que han expuesto en sus campañas.

"No se distrajeron, no pusieron una coma de más, exactamente lo que han dicho en las campañas".

Kathy Butcher, la representante de la Asociación de Colonos del Club de Golf La Hacienda, en Atizapán, y vicepresidenta de Más Ciudadanía, consideró que Del Moral se muestra como una candidata capaz, con muchas ganas y más "millennial", y "la otra" se vio con otro "ritmo".

Criticó que Gómez dejara a las organizaciones ciudadanas la tarea de atender el analfabetismo, en lugar de proponer una política pública y a partir de ahí buscar el apoyo de la sociedad civil.

"Las organizaciones de la sociedad civil somos libre pensadoras y seguimos pese a cualquier Gobierno", indicó.

En el ejercicio de reflexión sobre el debate, Lorena Gutiérrez, del Observatorio Nacional del Feminicidio, madre de Fátima y Daniel, víctimas de feminicidio y negligencia, opinó que las dos candidatas dejaron mucho que desear en sus propuestas de seguridad y de cómo atender el fenómeno del feminicidio en la entidad.

"Me dejan mucho que desear las dos, no hay nada para víctimas colaterales, no hay políticas públicas, sororidad, empatía, absolutamente nada", dijo.

Francisco Cuevas, presidente de la Unión Industrial del Estado de México, señaló que es grande la pelea por la entidad porque diario se maneja un presupuesto de 332 millones de pesos.

Sobre Del Moral señaló que fue buena su propuesta de seguridad y de Gómez, destacó su exposición sobre medio ambiente.

"En los dos casos, tanto en temas de educación y desarrollo económico, les faltó mucho, para ser políticos, y no decir lo peor", expresó.

El secretario de la Cámara Nacional de Comercio/ Servytur del Valle de Toluca, Fernando Reyes, resaltó el compromiso de Del Moral de que no habrá incremento de impuestos para el sector empresarial y resaltó que no hubo un planteamiento parecido por parte de la candidata de Morena.

"Es una forma que necesitamos los empresarios para seguir creando fuentes de empleo, es una forma que necesita el estado para generar ingresos, y en el caso de la maestra no se pronunció al respecto", resaltó.

Martín Bernal, líder de colonos de Lomas de Lindavista, dijo, que no le gustó el formato del debate, porque sólo dejó ver qué candidata es la menos mala, pero no logró aportar más a la toma de decisiones.

Subrayó que ninguna de las dos candidatas planteó propuestas en materia de los problemas que comparten con la Zona Metropolitana, y llamó a la ciudadanía a convertirse en observadores electorales y, en su caso, a hacer uso de la revocación de mandato para exigirle a quien gane que cumpla sus promesas.

Regina Hernández, estudiante de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, señaló que estudia bajo un sistema dual, que calificó como de los mejores, por lo que subrayó que ambas candidatas hicieran referencia a este tema.

Para Luis Ávalos, del Consejo Empresarial de Transporte Zona Oriente, el Estado de México es la entidad que hace el mayor número de viajes a nivel nacional, por lo que celebró propuestas como una inversión de 18 mil millones de pesos y un aumento de 10 mil elementos para eficientar el servicio, así como de dos Centros C5 y políticas públicas como el botón de pánico y la instalación de videocámaras que algunas unidades ya tienen.

Diana Bobadilla, activista y promotora del uso de espacios públicos en el Valle de Toluca, sostuvo que un problema en la entidad es la pérdida de masa forestal.

Advirtió que la proliferación de zonas residenciales también se registra en zonas como el Nevado de Toluca, la Marquesa y el área boscosa de Huixquilucan, y que eso ha ocurrido durante gobiernos priistas.

Frida Tapia, ecologista y activista, subrayó las coincidencias de las candidatas en temas como educación y algunos de seguridad, lo que habla de que hay problemas focalizados en el estado que son capaces de reconocer.

Afirmó que la juventud es parte crítica de los problemas en la entidad, pero también parte crítica de las soluciones, y consideró que eso se alcanza a ver, sobre todo, en las propuestas de Del Moral.

Meni Cohen, presidente de colonos de Tecamachalco, detalló que le gustó de Del Moral su autocrítica porque, siendo parte del Gobierno, reconoció que la inseguridad los rebasó, lo cual no es fácil.

Agradeció a la candidata de Morena hablar de las Barrancas de Tecamachalco, porque en una de ellas la Comisión del Agua del estado está limpiando el río, lo que nunca había pasado.

Daniel Calderón, consultor y politólogo por la UAEM, dijo que se va más optimista en este segundo debate, porque hubo más propuestas con respecto al primero.