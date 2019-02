Guardia no garantizará justicia: CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió al Senado que la Guardia Nacional es una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrenta el País.

"Desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable.

"La Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia. Se marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, pero se omite establecer claramente una ruta en sentido contrario", sentenció el Ombudsman nacional, Raúl González.

Aseguró que así como se plantea el nuevo organismo, más que dar certezas, generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación, además de implicar un riesgo elevado de violación a garantías.

Durante su participación en el parlamento abierto sobre la creación de la Guardia Nacional, en el Senado, el comisionado afirmó que es necesario que rija la responsabilidad y debido desempeño de la función legislativa para no avalar esta nueva institución.

"Como lo hemos señalado de manera reiterada, la iniciativa de reforma Constitucional no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente el sentido de la misma.

"Bastaría un somero análisis de los hechos que posibilitan o propician las cadenas de impunidad para advertir que por mejor capacitado y equipado que esté un cuerpo que asuma funciones policiales, su repercusión practica en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la materialización del acceso a la justicia será mínima", indicó.

Por ello, demandó, la creación de un panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta para crear la Guardia.

Además de que se establezca un periodo para retirar a las Fuerzas Armadas de las calles y se capacite a las policías locales.

"La Guardia Nacional en el ámbito del combate a la criminalidad sólo puede implicar disuasión o contención con efectos limitados y de corto plazo.

"Si no abordamos temas como la operación y autonomía de las Fiscalías Generales. Poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente", planteó.





...Y critica que militares se beneficien de aeropuerto

También, la CNDH criticó que se les permita a las Fuerza Armadas convertirse en desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública y que exploten y se beneficien de las actividades aeroportuarias del País.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó el domingo que la Secretaría de la Defensa Nacional se quedará con el control administrativo del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y recibirá las ganancias.

"Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, nuestras Fuerzas Armadas dejen de tener incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil", indicó.