'Guardia Nacional es civil por donde se le vea'

Ciudad de México— El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, defendió el carácter civil de la Guardia Nacional con el nombramiento del General de Brigada Luis Rodríguez Bucio al frente de la corporación, un mando castrense en proceso de retiro.

"Por donde se le vea es un órgano de naturaleza civil", sostuvo en entrevista al acudir al Senado de la República a entregar las leyes secundarias que acompañarán ese cuerpo de seguridad.

La Guardia Nacional, explicó, queda adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que es garantía de su carácter civil.

"No hay que olvidar que estamos hablando de personal en proceso de retiro, pero aún si no estuviesen en proceso de retiro, es decir, si fueran del servicio activo una vez que solicitan licencia o permiso a la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Marina, automáticamente retoman su condición civil, así es que en cualquiera de los casos y por donde se le vea es un órgano de naturaleza civil con personal en condición civil", señaló.

-Pero la Oposición en el Senado está objetando el nombramiento

"Habría que ver sus argumentos, vamos a verlos y los analizaremos y, con todo respeto, expresaremos nuestra visión, nuestros argumentos y las respuestas que correspondan a esas expresiones", dijo Durazo.

"Pero creo que visto esto con la mejor buena fe política, no hay absolutamente ningún motivo de preocupación y ningún sesgo en estas designaciones que pudieran reorientar el desempeño o caracterizar el desempeño de la Guardia con una connotación militar".

Por la mañana, en Palacio Nacional, Durazo presentó al Comandante Luis Rodríguez Bucio como mando a cargo de la Guardia.

Exageran con mando de Guardia.- Delgado

En San Lázaro, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que son exageradas las críticas al Presidente Andrés Manuel López Obrador por haber nombrado a un militar en activo como comandante de la Guardia.

El diputado federal aseguró que la reforma constitucional no lo impedía.

"Se está exagerando demasiado sobre el mando, ¿Por qué? Porque es una institución civil la Guardia Nacional, totalmente civil. Entonces que el mando se militar retirado o en activo, no quiere decir que vaya a militarizar a la institución que, desde el punto de vista de la Constitución, es absolutamente civil", argumentó.

"Entonces yo creo que estamos exagerando demasiado. Miren, para poner un ejemplo, es como si a la Policía capitalina llegara un militar, entonces decir que por eso que la Policía capitalina se va a militarizar, no, ya se está exagerando demasiado", argumentó.

Lo importante a considerar, dijo, es que el Presidente nombró al General Rodríguez Bucio por su capacidad y con la preparación para enfrentar el reto de empezar a integrar la Guardia y dar resultados.

"Es absolutamente legal. En la reforma constitucional, que generó un gran consenso político, que no tiene precedentes en todos los estados, en la Cámara de Diputados federal, en la Cámara de Senadores, donde hubo prácticamente unanimidad, dentro de esas atribuciones de disposiciones se le daba la facultad al Presidente de la República de nombrar al mando de la Guardia Nacional", expuso.

"Me parece que el Presidente hoy hace un nombramiento muy acertado, son perfiles muy consolidados, muy sólidos, con mucha experiencia; justamente los que requerimos para iniciar un cuerpo policial nacional como lo es la Guardia, con la meta de empezar a dar resultados ya en el corto plazo en materia de seguridad, detener esta ola de violencia".

Está claro en el texto constitucional, agregó, que se le da al Presidente de la República la posibilidad de nombrar a quien él decida.

Insistió en que la Guardia Nacional será una policía nacional civil y así se mantendrá.

También rechazó la postura de la Oposición, que acusa que la designación del mando militar es una burla a la legislación aprobada.

"No, bueno, no me digan ahora que no leyeron bien lo que aprobaron, imagínate que a estas alturas dijeron 'nos chamaquearon', quiere decir que no saben leer.

En tanto, el diputado del PRD Antonio Ortega Martínez, afirmó que la designación del General Rodríguez significa la violación de acuerdos con los partidos políticos y con las organizaciones sociales.

"El nombramiento de un militar en activo como comandante de la Guardia Nacional evidentemente nos habla de un fraude a la Constitución, que específicamente refiere a una institución policial civil, por lo que esta situación viene a restar legitimidad a un cuerpo cuyo origen constitucional gozó del respaldo, no solo de los partidos políticos sino de los expertos, académicos y organizaciones sociales que confiaron en la legalidad y la palabra del presidente", advirtió.

"Sin embargo, nos queda claro el empecinamiento del Ejecutivo Federal para empoderar a los militares violando, incluso, las disposiciones legales y constitucionales, así como los acuerdos políticos".