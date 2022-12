Falló sistema de Ticketmaster; niegan venta doble de boletos

Ciudad de México.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, descartó que Ticketmaster vendiera boletos dobles en los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Azteca y achacó problemas a fallas en el sistema de la empresa.

El funcionario explicó en conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que la Profeco sostuvo una reunión la semana pasada con Ticketmaster, tras viralizarse en redes sociales las afectaciones.

Previamente, Sheffield Padilla había atribuido el caso a una sobreventa, aunque la compañía reiteró fallas en su sistema los pasados 9 y 10 de diciembre, cuando se realizaron los conciertos al sur de la Ciudad de México.

"En total 2 mil afectados, fueron 110 el sábado (10) y el resto fueron del viernes (9), es cuando se presentó el problema más delicado", precisó.

"Vimos unos videos en los que se nota sobre todo en el concierto del viernes (9 de diciembre) que hay un espacio vacío donde efectivamente pudieron haber entrado esas personas".

"Queda descartado que haya sido doble venta, no se vendió dos veces, lo que ellos dicen es que tuvieron un problema en el sistema de registro de boletos por intermitencia en la señal a la hora de estar registrando los boletos con las pistolitas estas que recogen el código", explicó.

El titular de la Profeco aseguró que la compañía de boletaje comenzó con el proceso de devolución del pago de entradas a quienes no pudieron entrar.

"Estos 2 mil afectados ya empezaron a recibir el 100% del reembolso de parte de Ticketmaster más 20% de indeminización, eso es lo que marca la ley, 20 de indemnización y la devolución total, tanto del pago del concierto, tanto el pago del servicio", añadió.

"Ya pudimos constatar que están devolviendo los primeros cientos de estos 2 mil, pero también cualquiera que todavía no haya sido resarcido del 100% más ese 20% puede buscarnos en Profeco a través del teléfono del consumidor 55-55-68-87-22 para que reciban su reembolso"

Además hubo un cambio de política con Ticketmaster para que indemnicen como en Estados Unidos, Europa o Canadá cuando cancelen eventos.

"Adicional a ello se acordó un cambio de la política con Ticketmaster en donde cuando exista una cancelación de un evento, por el motivo que sea, deben de actuar igual que lo hacen en Estados Unidos, en Canadá o en la Unión Europea, que es devolver el 100%, no solo lo que se pagó por el evento, sino también del servicio de boletaje por parte de Ticketmaster".

Sheffield Padilla había previsto una megamulta a la empresa, incluso en el segundo concierto del sábado 10 fue desplegado un operativo de la Profeco para atender a los afectados.

Luego de que se difundieran las fallas, el presidente pidió a Bad Bunny que considere ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo capitalino para que los fanáticos que se quedaron fuera de sus presentaciones puedan verlo.

"Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos, la verdad que si me produjo sentimientos", comentó en su conferencia matutina del pasado 14 de diciembre.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había buscado acercamientos con organizadores de conciertos del puertorriqueño para una eventual presentación pública, pero dijo que el cantante no tenía fechas disponibles.

Tras la petición de López Obrador, Sheinbaum insistió con los productores, pues los fanáticos se quejaron de que sus boletos que compraron con anticipación fueron clonados; algunos viajaron de otros estados y pagaron miles de pesos por su acceso.