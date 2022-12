Se despide Zaldívar: 'justicia, palabra vacía para pueblo'

Ciudad de México.- Para la gran mayoría del pueblo, la justicia no es más que una palabra vacía, afirmó hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al rendir su cuarto y último informe.

"Para la gran mayoría del pueblo, la justicia no es más que una palabra vacía, acceder a tribunales que resuelven sus disputas y que defienden sus derechos. Una promesa sin cumplir, hace cuatro años decidimos hacer de la defensoría pública un motor de cambio estructural con la capacidad de acercar la justicia federal a todas las personas, especialmente aquellas que históricamente han sido olvidadas por los sistemas judiciales", agregó el Ministro.

Zaldívar fue consistente en el discurso de los cuatro años de su Presidencia, atacando sin miramientos casi todo lo que sucedía en el Poder Judicial Federal (PJF) antes de su elección, y describiendo su gestión como transformadora, revolucionaria, eliminadora de la corrupción y el nepotismo.

"Entregamos un Poder Judicial renovado, íntegro, moderno, profesional y con sentido humano. Que responde con resultados. Que rinde cuentas con datos duros. Que resiste los embates de los factores reales de poder y que preserva su independencia con hechos, y no con palabras. Con sentencias y no con discursos", afirmó.

La parte final estuvo dedicada a un llamado para acabar con el clasismo, el racismo y la desigualdad social, y para que la justicia deje de ser un privilegio de las élites, tras manifestar su orgullo por el trabajo del Instituto Federal de Defensoría en favor de pobres, indígenas, mujeres, discapacitados y personas de la diversidad sexual.

"El gran reto de nuestro tiempo es ese: abatir la pobreza, acabar con la desigualdad, alcanzar la justicia social. Devolver la esperanza y la dignidad que le ha sido negada tanto tiempo a nuestro pueblo", sostuvo.

"El México que vislumbro es quizás una utopía", dijo Zaldívar quien remató su intervención de casi una hora citando al escritor uruguayo Eduardo Galeano, clásico de la izquierda latinoamericana.

Los invitados en la zona de murales de la Corte, encabezados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aplaudieron de pie a Zaldívar, pero los otros diez Ministros y Ministras no fueron tan entusiastas, y se levantaron sólo cuando terminaban los aplausos.

Asistieron también los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, los líderes de ambas Cámaras del Congreso, el titular de la FGR, así como la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que ha tenido una estrecha relación con Zaldívar.

El discurso no aludió a una sola sentencia dictada por el Pleno de la Corte desde 2019, de las cuales tal vez la más significativa fue la que, por primera vez, declaró inconstitucional la penalización del aborto.

Zaldívar tampoco despejó la duda de si completará su periodo en la Corte, que termina en noviembre de 2024, o si renunciará anticipadamente, abriendo a López Obrador la oportunidad de nombrar a su quinto Ministro o Ministra por quince años, en vez de los tres que originalmente le correspondían.

Lo que sí hizo fue volver a criticar con dureza al sistema penal, que calificó de arbitrario, y que -acusó- destruye vidas, familias y comunidades, con impacto desproporcionado en las mujeres.

Presume fin a nepotismo y redes de corrupción

"En 2019 me comprometí a que cambiaria al Poder Judicial Federal. Para mí, era claro que la ciudadanía no confiaba en nosotros, que la sociedad nos percibía como una institución distante y al servicio de los privilegios, y que en buena medida esta percepción se alimentaba por la corrupción y el nepotismo, que teníamos una justicia elitista, que no se materializaba en la vida de las personas, dijo Zaldívar.

"La corrupción y en nepotismo eran temas de los que no se hablaban, se decía que eran casos aislados y que los trapos sucios se lavan en casa", agregó, "en cuatro años logramos desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la Judicatura".

Destacó un nuevo sistema interno de seguimiento patrimonial de juzgadores, "extraordinariamente detallado", así como otro sistema para evitar manipulaciones del turno de asuntos en juzgados y tribunales.

"Se endurecieron los criterios para ratificar a jueces y magistrados, con criterios objetivos. Este año se sancionó a 17 titulares y se judicializaron tres carpetas de investigación contra funcionarios", informó Zaldívar sin detallar qué tipo de sanciones, contra quién o por qué conductas.

Agregó que 197 jueces y magistrados fueron readscritos en estos cuatro años a otras entidades para romper las redes familiares en los circuitos en los que laboraban.

Zaldívar dijo que ya no se asciende al PJF por compadrazgos ni relaciones, ni las plazas se intercambian por favores, y mencionó que se realizaron 35 procesos de selección para el ingreso a la carrera judicial, con casi 7 mil 300 vencedores.

También agradeció a López Obrador el apoyo a la reforma Constitucional y legal al PJF que propuso en 2020, misma que dio mayor rango a políticas que ya se instrumentaban en el Consejo de la Judicatura Federal, amén de reducir la carga de trabajo de la Corte y dar más fuerza a sus sentencias.

Otro punto destacado por el Ministro fue el impulso a la equidad de género, mediante concursos para juzgadores de distrito paritarios o exclusivos para mujeres, lo que llevó al nombramiento de 273 juezas en cuatro años, mas de la mitad de todas las designadas desde 1995.

"Desde cualquier trinchera, desde cualquier responsabilidad y hasta el último día de mi vida, las mujeres tendrán en mí a un aliado de sus luchas", dijo.

Principales avances durante presidencia de Zaldívar

-Eliminación de prácticas de nepotismo en juzgados y tribunales federales, con mayor rigor y concursos para ingreso y permanencia en la carrera judicial.

-Avances en equidad de género, en nombramiento de juezas mediante concursos exclusivos para mujeres.

-Impulsó a la defensoría pública federal, involucrándola en casos del fuero común y mujeres en prisión.

-Reducción de carga de trabajo en la Corte y mayor peso a sus sentencias, mediante sistema de precedentes.

-Transmisión en vivo de las sesiones de todos los tribunales colegiados del País.

...Y lo que no avanzó

-Por primera vez desde la reforma judicial de 1995, el Ejecutivo forzó la renuncia de un Ministro, Eduardo Medina Mora, en 2019, usando a la UIF y la FGR como instrumentos de presión.

-A diferencia de episodios en sexenios previos, no hubo respuesta institucional de Corte o CJF ante ataques constantes de AMLO a los jueces.

-El Pleno de la Corte sigue dedicando la mayor parte de su tiempo a casos estatales de poca o nula relevancia nacional.

-Se mantiene el candado de 8 de 11 votos para invalidar leyes-

-Tribunales y juzgados publican sentencias cuando y como quieren, censurando buena parte de los datos, y con renuencia de jueces a informar al público con prontitud sobre resoluciones relevantes.

Casos relevantes para 2023

-Reducciones de salario a órganos autónomos.

-Leyes de la Guardia Nacional y del Registro de Detenciones.

-Plazas automáticas para normalistas (contrarreforma educativa).

-Extinción de fideicomisos.

-Reforma eléctrica para favorecer a CFE (amparos)*.

-Traspaso de puertos a la Secretaría de Marina.

-Ley de la FGR.

-Código de Justicia Militar.

-Expansión del catálogo de delitos federales graves.

-Acuerdo Presidencial para eliminar trámites a obras prioritarias por "seguridad nacional".

-Traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.

-Uso de recursos públicos para adornos y ceremonias religiosas.

-Nuevo etiquetado nutrimental.

-Plan B de reforma electoral de AMLO.

-Reducción de estructura del Instituto Electoral de la CDMX.

-Omisión de AMLO de nombrar comisionados del IFT.

-Directriz de Sener para comprar gas natural a Pemex o CFE.

-Prohibición absoluta de cigarros electrónicos*.

-Prohibición a glifosato y maíz transgénico*.

-Ley sobre prácticas en contratación de publicidad.

*Asuntos que, por ahora, están en tribunales colegiados