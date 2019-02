Fallan alertas ante violencia de género

Ciudad de México.- El aumento en las declaratorias de las Alertas de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) reflejan las limitaciones gubernamentales para atender ese fenómeno y no han dado resultados desde la perspectiva de lo urgente.

Así lo advirtió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) en un informe fechado en septiembre de 2018.

"Es de señalar que las declaratorias de las alertas de violencia de género representan un reflejo de las limitaciones en cuanto a capacidades gubernamentales y sociales para detener y, en su caso, erradicar la violencia contra las mujeres", indica el documento.

"En virtud de que las alertas de violencia de género fueron diseñadas como una acción urgente para atender el feminicidio, no ha sido posible referir resultados de estas acciones desde la perspectiva de lo urgente", agrega.

Reforma publicó que las víctimas de feminicidio en México se duplicaron en los últimos tres años. Mientras que en 2015, primer año del que se tienen estadísticas de ese delito, hubo 422 víctimas, en 2018 se registraron 861.

Es decir, que el número de víctimas aumentó 104 por ciento entre los años 2015 y 2018, a pesar de la emisión de distintas alertas de género.

Además, las llamadas de emergencia al número único 911, relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres, aumentaron 61.3 por ciento el último año, al pasar de 106 mil 765 en 2017, a 172 mil 210 en 2018.

El diagnóstico de la Conavim alertó que en la mayoría de los municipios donde se declaró Alerta de Género no hay condiciones para dar respuesta expedita y apropiada, ya que los sistemas municipales en la materia no funcionan, si es que existen.

"Por lo cual los gobiernos estatales tendrían que tener una acción más clara y planificada, lo cual, a decir por las personas informantes, no sucede; no hay protocolos, no saben lo que deben hacer, no están organizados en realidad y no hay recursos.

"Se quieren asumir compromisos prácticamente sin recursos ni claridad de acciones, no hay preparación para hacerlo. La declaración de la alerta de violencia de género deberá partir de un protocolo en donde cada actor sepa que le toca, eso no existe", agrega.

En la Administración pasada, la Secretaría de Gobernación distribuyó casi 100 millones de pesos entre los estados con declaratoria de alerta de género.

La AVGM es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un determinado territorio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.