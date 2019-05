Exigen perfil ambientalista en Semarnat

Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), llamó a que el Gobierno federal nombre a una persona defensora del medio ambiente al frente de la Semarnat y que el cargo no sea ocupado por alguien que cuide intereses políticos.

Luego de que Josefa González Blanco dimitiera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptara su renuncia, el activista solicitó que se ponderara la defensa al medio ambiente.

"La verdad es que es una sorpresa, yo creo que no era algo que necesariamente se veía venir, pero al mismo tiempo es una preocupación", dijo.

"Me parece que puede poner unos signos de preocupación a que la cartera ambiental se pueda politizar, a que venga alguien que no necesariamente sea experto o conozca de los temas", agregó.

Sino que, apuntó, se nombre en el cargo a alguien que solape proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, Tabasco.

"Ya se está viendo una pauta de que el medio ambiente no es un tema o que no es uno de los temas a cuidar, no le han dado el vuelo, no le han dado el interés, no le han dado la prioridad", dijo.

'Entonces, preocupa porque yo creo que si alguien tiene que estar preocupado por los temas ambientales es justamente el Presidente, porque toda la economía del país depende del capital natural, si la naturaleza no está bien, todo lo demás no puede funcionar tú no puedes tener una economía funcionando si no hay agua, tú no puedes tener la gente trabajando, sino respiran una buena calidad del aire etcétera.

"Y no hemos visto que el presidente le dé prioridad a los temas ambientales, en los casi seis meses de Gobierno no ha hablado del tema ambiental, no ha sido un tema, el tema no ha estado en las mañaneras", agregó.

Ésta, dijo, es una oportunidad y un momento de definición.

"Yo creo que aquí se tiene que mostrar realmente si hay esa voluntad o no de entrarle al tema o nada más de cubrir la cartera como un perfil que lo mejor va a ser alguien político", refirió.

Expresó que es muy pronto para emitir una opinión sobre el balance de la gestión de González Blanco.

"Posiblemente una de las cosas donde más impulso puso fue el tema de los residuos. Intentaron echar andar todo un programa con estrategias para el manejo de residuos sólidos; es un problema nacional de su competencia legalmente hablando", añadió.

Alanís Ortega remarcó que en el gremio ambientalista rechazará al o el próxima titular de la Semarnat si no tiene amplia trayectoria en la defensa del medio ambiente.