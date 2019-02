Exigen no presionar a entes autónomos

La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, señaló que el Gobierno federal debe dejar trabajar sin presiones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y no querer interferir en sus resoluciones.

"Preocupa que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se exprese contra órganos autónomos, cuando lo que hay que hacer es dejar que hagan su trabajo y exigir que lo hagan conforme a la ley", señaló la legisladora de Acción Nacional.

Mencionó que no hay conflicto de interés en la deliberación sobre la fusión Fox-Disney, como afirmó López Obrador, porque los ex funcionarios que representan a las empresas ya cumplieron con el tiempo de prohibición que marca la ley para trabajar en temas relacionados con su anterior cargo público.

Sugirió que el Presidente se informe mejor sobre lo que dice la Ley respecto a conflicto de interés.

Precisó que en el caso de Eduardo Pérez Mota, no habría el conflicto de interés porque no sólo ya pasaron cinco años desde que fue presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), sino porque el asunto se dirime en el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

"Una declaración así del Presidente implica una presión hacia un órgano autónomo.

"Sería especular qué es lo que se busca con esas declaraciones, pero existe el riesgo de que se interprete como una forma de influir para que se tome una decisión que sea en el sentido de que no afecte a Televisa", estimó la diputada del PAN.

Agregó que el IFT se transformó en un órgano autónomo precisamente para evitar presiones y para que las resista cuando se presenten.

Lo importante, agregó, es que la Cámara de Diputados pueda vigilar lo que hacen los órganos autónomos, sin que ello signifique presiones.

Recordó que el pleno aprobó un punto de acuerdo para que se dé una reunión de trabajo con los titulares del IFT y la Cofece, en la que podrán hablar sobre dicha fusión.