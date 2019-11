Exigen alto al feminicidio

Ciudad de México— Familiares de mujeres y niñas asesinadas o desaparecidas en México marcharon ayer por la capital cargando más de 100 cruces de color morado con los nombres de las víctimas, exigiendo justicia para sus seres queridos y mejores esfuerzos en la investigación de sus casos.

Vistiendo camisetas y portando pancartas con fotografías de las víctimas, los manifestantes coreaban los nombres de sus familiares desaparecidas mientras marchaban desde el Monumento a la Independencia rumbo al Zócalo para entregar una ofrenda cerca de un altar gigante levantado por el Día de los Muertos.

“¡Ni una asesinada más!”, gritaron. “Nuestras hijas, ¿dónde están?”.

La manifestación fue promovida con el nombre de “Día de Muertas” para atraer la atención sobre los feminicidios: en promedio nueve a diario en el país, según cifras de las Naciones Unidas. Es la segunda marcha que la organización Voces de la Ausencia organiza en un 3 de noviembre, en su intento por asociar la fecha con su causa.

“Nosotros marchamos en ‘Día de Muertas’ porque necesitamos sacarlas de los altares”, dijo la periodista y activista Frida Guerrera. “Ellas no se murieron de viejitas, no se murieron de enfermedades. Fueron arrebatadas, fueron arrancadas de sus familias. Y necesitamos precisamente que ellas se vean. Que no se queden en la invisibilidad de los festejos del Día de Muertos”.