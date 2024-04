Exigen a Morena que no eche culpas por crimen de candidata

Ciudad de México.- Coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena que no echen culpas sólo al Gobierno de Guanajuato por el asesinato de la candidata a la Alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, porque lo que pasa en esa entidad, sucede en otros estados del país.

"Lo que pasa en Guanajuato, desgraciadamente, está pasando en todas partes. Se echa la culpa a un gobernador, nada más porque es del PAN y no se quiere ver lo que pasa en las demás entidades.

"Yo creo que la postura del señor presidente de la República y se lo digo con todo respeto, no es la correcta. No se trata de echar la bola uno a otro, se trata de actuar. Entonces, ¿para qué queremos a la Guardia Nacional? ¿para qué queremos que el Ejército tenga facultades como las tiene ahorita para actuar? ¿para qué queremos al Centro de Inteligencia Nacional? Pues lo queremos para evitar esto. Lo queremos para que se pongan a chambear", expresó el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

En entrevista en la Cámara de Diputados, remarcó que al asesinato de la candidata de Morena preceden otras ejecuciones de candidatos en Michoacán, Jalisco, Guerrero y Chiapas.

Agregó que siguen las amenazas a otros candidatos, por lo que los gobernadores y la Federación se tienen que poner a trabajar.

"El problema de Guanajuato, y no eximo de la responsabilidad que pueda tener el gobernador, que tiene que ponerse a jalar, es el mismo que pasa en Michoacán, que pasa en Jalisco, que pasa en Guerrero, que está pasando en Chiapas. Ayer tuvimos amenazas y tuvimos amedrentamientos contra la campaña del candidato senador Willy Ochoa", destacó.

Sostuvo que la democracia mexicana está en riesgo y hay que levantar la voz sobre lo que sucede.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, manifestó que las fuerzas federales son las que se deben hacer cargo de la seguridad de los candidatos locales, porque las policías estatales no tienen los recursos suficientes para ello.

Por años, señaló, en Morena han exigido que no se politicen los temas de seguridad, pero con el caso de la candidata a alcaldesa de Celaya es lo que primero que hicieron.

"En efecto, no se debe de politizar. El tema de la seguridad es algo que no debemos de politizar. Tenemos que hacer que en este país no exista la violencia, pero tampoco significa politizar el denunciar lo que está pasando, que no tengan la piel tan delgada, los que por 20 años la tenían muy gruesa y ahora les ofende tanto", indicó.

Aseguró que pedir al Ejecutivo federal que se haga cargo de la seguridad de los candidatos y de toda la población, y exigir un pacto nacional contra el crimen, no es politizar.

Subrayó que el Poder Ejecutivo es que el que tiene el control de las fuerzas de seguridad y tienen hacer su trabajo de cuidar la vida de los mexicanos.

Sobre lo sucedido en Celaya, destacó que hay una responsabilidad de todos los órdenes de Gobierno.

"Sí hay delitos del orden local que se vuelve del orden Federal cuando lo infringe la delincuencia organizada. ¿Cuál es la respuesta? Es de todas las autoridades (la responsabilidad) es de todas las autoridades, aquí tenemos que 'descromatizarnos' y entender que es nuestra responsabilidad.

"¿Ahorita ya de qué sirve lamentar? Es nuestra responsabilidad prevenir, es lo que llevamos dos meses en esta Cámara, intentando prevenir", consideró en entrevista.

Por su parte, el coordinador del PRD, Francisco Huacus, manifestó que, de las reuniones con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ha quedado claro que hace cada dependencia de seguridad, pero no hay un protocolo uniforme para prevenir la violencia contra candidatos.

Aseguró que sigue habiendo fallas en la protección de los diferentes aspirantes y se reparten culpas.

Consideró que muchos candidatos están en riesgo. En su caso, dijo que recientemente lo siguieron en la zona de la tierra caliente con "visores" que vigilan a quienes hacen campaña en los distritos.

Agregó que el PRD tiene al menos tres candidatos bajo amenaza y una candidata ha informado que fue citada para entrevistarse con un jefe de plaza, y que, si no va, no le permitirán hacer campaña.

"Imagínense, a dónde estamos llegando, a qué momentos estamos llegando, hasta dónde se está atentando con la democracia de este país y mientras tanto el presidente pide no politizar, pero él politiza todos los días en las mañaneras, el tema", reclamó.